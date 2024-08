Anche la Porsche 911 ha un (grande) difetto... ce lo svela chi l'ha disegnata

La mitica sportiva non è esente da critiche e per il capo del Centro Stile Porsche ha misure da maggiorata che non le stanno proprio bene. Scopriamo perché

Nessuno è perfetto. Un modo di dire che usiamo spesso, anche nel mondo automotive. Quante volte parliamo di un’auto fatta bene, solida e piacevole, ma con quel difettuccio o quella piccola lacuna che potrebbero penalizzarla. E se parliamo di supercar, magari Porsche, questo concetto potrebbe diventare argomento di ampia discussione. Eppure, anche la leggendaria 911, quella di ultimissima generazione 992.2 che ha debuttato pochi mesi fa, sembra essere oggetto di una critica che arriva nientepopodimeno che dal capo stesso del design di Porsche. Ma andiamo con ordine e proviamo a capire di cosa si tratta.

CON BATTERIE PIÙ EVOLUTE, MISURE PIÙ COMPATTE Se ci pensiamo, la tecnologia delle batterie allo stato solido potrebbe essere la chiave per tornare a ridurre le dimensioni delle auto in futuro, ma ci vorranno alcuni anni e non saranno disponibili sui modelli di larga produzione all’inizio. Questo è il pensiero di Michael Mauer, che fatica a digerire queste automobili così grandi, tanto più le “sue” 911. Oggi, la supercar di Zuffenhausen ha linee muscolose e affilate, che a noi piacciono tantissimo e siamo convinti di non essere gli unici. Tuttavia, provate a infilare una Carrera 4S Cabrio dentro il garage di un condominio anni ’60 (quanti ce ne sono nelle grandi città!), a noi è capitato - fortuna nostra - ma state certi che torniamo a discutere…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/08/2024