Nuova Porsche 911 S/T, cuore GT3 RS e dieta da campioni. Video

Lo stile, le performance, pure il comfort. Ma se 911 è una sessantenne che ha l'aspetto fresco di una diciottenne, è soprattutto perché ama tenersi in forma e assaporare insieme ai propri fan quel feeling alla guida che è più unico che raro. Per celebrare il 60esimo anniversario, il classico regalo utile: sottoforma di Porsche 911 S/T, la Miss può continuare a coltivare la sua grande passione. Può farlo grazie al motore di 911 GT3 RS, ma anche grazie a una cura dimagrante che fa di lei la 911 serie 992 più leggera della compagnia. Quanti esemplari? Solo 1.963, pensa che caso. Stile, potenza, agilità. Da leggersi purezza. Clicca Play qui sotto per una video anteprima molto suggestiva.

ESSENZA GT3 Il nuovo esclusivo modello celebrativo riunisce in sostanza i punti di forza di 911 GT3 Touring e 911 GT3 RS, proponendo un eccezionale mix di agilità e dinamica di guida. Il 6 cilindri boxer 4,0 litri ad aspirazione naturale da 525 cv di GT3 RS si associa per la prima volta al cambio manuale a rapporti corti, mentre gli interventi al telaio riducono il peso a vuoto a soli 1.380 kg. Cioè un valore inferiore di -40 kg rispetto a 911 GT3 Touring con cambio manuale.

Nuova 911 S/T, la leggerezza è la sua forza

NOMEN OMEN La denominazione è tutta un programma. A partire dal 1969, Porsche propose una versione speciale da corsa della 911 S. Internamente, queste vetture erano chiamate 911 ST. Le modifiche apportate al telaio, alle ruote, al motore e alla carrozzeria ne miglioravano sensibilmente le caratteristiche di accelerazione, frenata, trazione e tenuta in curva. Tutto questo senza ricorrere a spoiler di grandi dimensioni o ad altre appendici aerodinamiche. Nuova 911 S/T riprende per filo e per segno proprio lo spirito della 911 S originale. Il risultato, assicurano da Weissach, è un'esperienza di guida unica.

Sulle orme di ''nonna'' 911 S

A DIETA Si accennava alla struttura ultra-light, chiave di una straordinaria maneggevolezza. Il cofano anteriore, il tetto, i parafanghi anteriori e le portiere, con le loro vistose prese d'aria, sono tutti realizzati in plastica ultraleggera rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). Lo stesso vale per la scocca di sicurezza, il roll bar sull'asse posteriore e il pannello di taglio (elemento di rinforzo sull'asse posteriore). Completano la cura: cerchi in magnesio, impianto frenante in carboceramica PCCB, batteria di avviamento agli ioni di litio, inoltre cristalli ultraleggeri, un isolamento ridotto, l'eliminazione dell'asse posteriore sterzante e la riduzione di peso del powertrain stesso.

Ampio ricorso alla fibra di carbonio

TOGLIERSI UN PESO Più nello specifico degli interventi al gruppo motore-trasmissione: gli ingegneri Porsche hanno sviluppato una nuova frizione leggera la quale, insieme al volano mono-massa, riduce il peso delle masse rotanti di -10,5 kg. Migliora così la reattività del 4,0 litri boxer aspirato, che ora sale di giri con più rapidità. Abbinato al cambio manuale a 6 marce con rapportatura più corta rispetto a 911 GT3, il motore consente un'accelerazione 0-100 km/h in soli 3,7 secondi e una velocità massima di 300 km/h. L'esperienza di guida è poi gratificata dallo schema a doppio braccio oscillante all'asse anteriore e multilink al posteriore senza asse sterzante, infine dal suggestivo sound dell'impianto di scarico sportivo leggero.

Frizione leggera, motore boxer più reattivo

AERODYNAMICS A differenza di 911 GT3 RS, le caratteristiche aerodinamiche di 911 S/T sono ottimizzate per l'uso su strada piuttosto che su pista. Flap di Gurney su spoiler posteriore estensibile, cerchi leggeri in magnesio con serraggio mono-dado da 20 pollici (anteriori) e 21 pollici (posteriori), pneumatici 255/35 ZR 20 e di misura 315/30 ZR 21 al retrotreno.

INTERNI Di serie i sedili avvolgenti in CFRP, col sedile Sport Plus regolabile a quattro vie disponibile in opzione senza sovrapprezzo. Il quadro strumenti e l'orologio del pacchetto Sport Chrono sono caratterizzati dalla classica tonalità verde Porsche.

Sedili CFRP di serie

HERITAGE PACK Sempre in opzione, 911 S/T viene fornita con l'esclusivo pacchetto Heritage Design. Tonalità esterna Blu Shore Metallizzato, cerchi color Ceramica, un numero a scelta da 0 a 99 e una pellicola decorativa applicabili sulle portiere. Il classico emblema Porsche della 911 originale che adorna il frontale, i coprimozzi, il volante, i poggiatesta e la chiave dell'auto, sottolinea il retaggio della 911 S/T. In abitacolo, parte centrale dei sedili realizzata in stoffa Classic Cognac con bande nere, finiture in pelle semi-anilina bicolore Nero/Classic Cognac con ampie bordature in pelle, un rivestimento del tetto in Dinamica traforata e altri dettagli firmati Porsche Exclusive Manufaktur. Il logo Porsche e il nome del modello 911 S/T sul retro sono in color oro.

Pacchetto Heritage Design: pesca un numero

PUNTUALMENTE Porsche Design propone in esclusiva ai clienti della 911 S/T il Cronografo 1 - 911 S/T. Caratterizzato da una cassa in titanio, non verniciata e sabbiata per risparmiare peso, questo esclusivo segnatempo si ispira alla leggerezza costruttiva della nuova edizione speciale puristica della 911. Il cuore del cronografo è il Porsche Design WERK 01.240 con certificazione COSC e funzione flyback. Il suo funzionamento è affidato a un rotore che riprende il disegno del cerchio in magnesio della 911 S/T.

Immancabile l'opzione del cronografo

IN VENDITA Nuova Porsche 911 S/T è già ordinabile al prezzo di 314.839 euro IVA inclusa. Il pacchetto Heritage Design costa 17.946 euro IVA inclusa, il Cronografo 1 - 911 S/T è disponibile a 12.252 euro.

Porsche 911 S/T: solo 1.963 esemplari

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/08/2023