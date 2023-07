Dal gate alla scaletta dell'aereo con Porsche 918 Spyder

Per gli iscritti al programma fedeltà Medallion di Delta Air Lines, all'aeroporto di Atlanta ci si imbarca dopo essere stati scarrozzati in Porsche

Se amate volare e le auto vi fanno girare la testa, beh, all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta potrebbero avere ciò che fa al caso vostro. Delta Air Lines e Porsche North America hanno sottoscritto una partnership che consente agli iscritti al programma fedeltà Medallion di Delta di essere accompagnati al proprio aereo a bordo di una ruggente Porsche 918 Spyder (qui 918 Spyder sfida Bugatti Chiron i video).

Porsche 918 Spyder all'aeroporto di Atlanta

UNA COLLABORAZIONE DECENNALE In realtà la collaborazione tra Porsche North America e Delta risale a più di un decennio fa. In effetti, la compagnia aerea ha già una flotta di Macan, Cayenne e Panamera utilizzate per trasportare clienti VIP tra i gate degli aeroporti di tutto il Paese. La gestione della 918 Spyder è affidata a una speciale divisione di Delta, la Elite Services che si occuperà della manutenzione e dell'organizzazione dei trasferimenti aeroportuali. Il programma avrà una durata limitata e potrebbe terminare già alla fine di questo mese. ''È una partnership davvero molto importante. Porsche come Delta rappresenta il premium; insieme, i nostri team lavorano per offrire il miglior prodotto e la migliore esperienza al cliente nei rispettivi nostri settori, anno dopo anno'', ha spiegato Allison Ausband, Executive Vice President and Chief Customer Experience Officer di Delta Air Lines.

Alcuni dei modelli Porsche riservati per Delta Air Lines

HYPERCAR DA LEGGENDA Porsche 918 Spyder è stata presentata per la prima volta al Salone di Ginevra nel 2010 sotto forma di concept, prima di essere prodotta in serie dal settembre 2013. Rivale diretta di Ferrari LaFerrari e McLaren P1, la 918 Spyder è riuscita a catturare l’attenzione di pubblico e appassionati con le sue performance esplosive. Spinta da un V8 da 4,6 litri, sviluppa una potenza combinata di 893 CV per 1.275 Nm di coppia. La tedesca raggiunge i 100 km/h da ferma in 2,7 secondi, toccando una velocità massima è di 345 km/h. Niente male per una navetta aeroportuale, non credete?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/07/2023