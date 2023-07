Porsche Vision 357 Speedster: il concept monoposto che omaggia la storia di Zuffenhausen

Pochi mesi fa Porsche ha presentato un concept in omaggio ai suoi 75 anni, la Vision 357. Un progetto esclusivo, che oggi trova libero sfogo in un prototipo, se vogliamo, ancor più audace. La Casa di Zuffenhausen ha svelato alla vigilia del Goodwood Festival of Speed una monoposto altrettanto unica, la Vision 357 Speedster. Proprio come il primo concept visto a gennaio, la 357 Vision Speedster celebra l’iconica 356 e festeggia il 30° anniversario del festival della velocità britannico. Dopo il suo debutto nel Regno Unito, il prototipo della monoposto tedesca sarà esposto negli Stati Uniti alla Rennsport Reunion di settembre e, sebbene non sia destinato alla produzione, è già scritto che entusiasmerà gli appassionati di Porsche.

Porsche 357 Vision Speedster: la variante ''scoperta'' con la gemella coupéUN DESIGN NEO-CLASSICO E IRRIPETIBILE Visivamente, il concept condivide molti tratti con il gemello dotato di tetto chiuso, ma la presenza di un parabrezza ribassato lo fa apparire ancora più elegante. L’auto è verniciata in una combinazione di Marble Grey e Grivelo Grey Metallic, due tinte esclusive, mentre alcuni elementi sono verniciati in Miami Blue, tra cui la cinghia di traino anteriore, il gancio di traino posteriore e la grande grafica “75”, a richiamare gli anni di attività.

Porsche 357 Vision Speedster: una monoposto neo-classicaLOOK ISPIRATO A UN MODELLO ICONICO Una manciata di altri piccoli accenti fanno bella mostra di sé, come per esempio, le piccole grafiche di unicorno davanti alle ruote posteriori e le telecamere al posto dei tradizionali specchietti retrovisori. Anche i fari e le luci posteriori hanno un aspetto esclusivo in quanto sono nascosti dietro una rete incorporata direttamente nella carrozzeria. La zona posteriore presenta anche un design a griglia verticale che nasconde la terza luce di stop. Porsche ha inoltre dotato il concept di cerchi in magnesio da 20” completi di coprimozzi in fibra di carbonio con bloccaggio centrale. Queste ruote hanno trovato ispirazione dal design delle ruote utilizzate dal modello originale 356 A e 356 B.

Porsche 357 Vision Speedster: l'abitacolo sportivo con elementi in fibra di carbonioSOLO PER IL GUIDATORE L'interno è molto incentrato sul guidatore ed è stato concepito come una monoposto con un sedile avvolgente rinforzato in fibra di carbonio e integrato nella scocca. Porsche ha poi montato le cinture di sicurezza colorate in Miami Blue, un quadro strumenti con superficie trasparente e vari comandi, sempre rifiniti in Miami Blue. La fibra di carbonio arricchisce anche il cruscotto. “La Porsche Vision 357 è un cenno alla prima linea di modelli Porsche, l'auto sportiva da sogno di Ferry Porsche”, ha dichiarato il vicepresidente dello stile di Porsche, Michael Mauer.

Porsche 357 Vision Speedster: omaggio all'iconica 356DNA PORSCHE SENZA COMPROMESSI Ancora il manager tedesco: “E poiché la 356 si è cementata nella memoria collettiva del marchio sia come cabriolet sia come coupé, la stessa logica si applica al concept: possono essercene solo due. La Porsche Vision 357 Speedster incarna l'essenza del marchio. Piacere di guida e dinamica di guida combinati con una forma estremamente pura. Come con la Mission X che abbiamo presentato solo poche settimane fa, questo modello dimostra che anche con un imprinting del design molto attuale, il DNA Porsche traspare sempre”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/07/2023