Porsche celebra 100 anni di Le Mans con una 911 Limited Edition

Design esclusivo, colori speciali, interni ricercati e le prestazioni del "flat-six" da 480 CV per questa 911 GTS costruita in 72 esemplari, ma solo per la Francia

Mettiamo in chiaro una cosa, questa edizione limitata della Porsche 911 è un'esclusiva per il mercato francese. In Italia, come nel resto del mondo, attraverso i canali ufficiali non la vedremo mai. Insomma, questo modello è appannaggio dei fortunati e facoltosi estimatori transalpini. Messi i puntini sulle “i”, veniamo a lei, alla splendida noveundici che in ogni caso vale la pena osservare e analizzare, chissà che in futuro non sia acquistabile di seconda mano o altro…

Porsche 911 Le Mans Centenary Edition: la sportiva tedesca celebra la gara di durataUNA 911 LIMITED EDITION Porsche ha appena svelato questa 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition in omaggio all'iconica gara di durata. Saranno prodotti solo 72 esemplari per celebrare i 72 anni consecutivi di iscrizioni Porsche alla 24 Ore di Le Mans. Basata sulla Carrera GTS, l'edizione limitata eroga 480 cavalli ed è disponibile con cambio manuale a sette marce oppure automatico PDK a otto rapporti.

Porsche 911 Le Mans Centenary Edition: la sportiva di oggi con la 356 SL e la 911 GT1LOOK CREATO SU MISURA La Centenary Edition si distingue per un design unico, grazie a alla stretta collaborazione con il reparto Porsche Exclusive Manufaktur e l'Automobile Club de l'Ouest, che organizza la 24h di Le Mans. Questa edizione speciale dell'iconica 911 trae ispirazione dalla bellissima 356 SL e dalla spettacolare 911 GT1, che conquistò il primo e il secondo posto a Le Mans nel 1998. La 356 SL è stata la prima a vincere sul Circuit de la Sarthe e questo è il modello che ha influenzato maggiormente lo stile della 911 speciale. speciale.

VEDI ANCHE

Porsche 911 Le Mans Centenary Edition: 72 esemplari per festeggiare le iscrizioni alla garaUN PROGETTO NETO TRE ANNI FA Il lavoro di progettazione è iniziato nel 2020, proprio perché la Centenary Edition potesse essere svelata oggi, in occasione del centenario della gara di Le Mans ed è definita da un colore carrozzeria di nuova concezione chiamato Le Mans Silver, progettato presso lo studio colori Porsche con l'aiuto del proprietario della 356 SL del 1951 di queste immagini e Rod Emory, esperto californiano di restauri Porsche. La nuova tonalità è una versione ''modernizzata'' del colore della 356 SL e rende omaggio alle automobili per le gare di resistenza dell'epoca, molte delle quali erano verniciate in argento. Altri richiami al passato includono il numero 46 su ciascuna portiera, lo stemma fresato a mano sulla griglia posteriore e un altro stemma 3D che mostra il layout del Circuit de la Sarthe nei colori nazionali francesi e appare su ciascuno dei montanti centrali. Anche i finestrini laterali posteriori hanno un design unico, ispirato alla 911 GT1, che ha anche influenzato la decisione di aggiungere cinture di sicurezza rosse e ruote colore oro.

Porsche 911 Le Mans Centenary Edition: l'abitacolo personalizzato della supercarINTERNI STUDIATI AD HOC All'interno, la personalizzazione si ritrova anche sul bracciolo centrale goffrato, con il rivestimento rifinito in Graphite Blue con cuciture Chalk, un altro cenno alla 356 SL. Altri aggiornamenti includono l'aggiunta di listelli sottoporta in pelle Graphite Blue, il volante sportivo GT con lo stesso schema Graphite Blue/Chalk e la tacca a mezzogiorno sulla corona del volante, oltre agli inserti dei sedili in velluto. Anche i fari a LED PDLS Plus sono leggermente oscurati e l'auto viene fornita con un portachiavi specifico, finiture speciali e un libro personalizzato, che mostra il veicolo in vari stati di produzione presso la fabbrica di Zuffenhausen. Il prezzo di questo gioiello a tiratura limitata? Gli amici d’Oltralpe dovranno sborsare almeno 237.819 euro, ma devono affrettarsi…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/06/2023