Nuova Porsche Cayenne, il display passeggero? Al configuratore costa...

Lo schermo per il "copilota" è un optional. Il più sfizioso, ma non certo l'unico. Ecco con quali accessori rifinire la propria Cayenne restyling

Non è una Cayenne 100% nuova, è più un aggiornamento di...tarda carriera. Differenze con Porsche Cayenne precedente, tuttavia, non mancano. E benché la maggior parte delle novità interessi la sostanza più che l'apparenza, esistono anche quei particolari che balzano all'occhio. Il display supplementare lato passeggero, certo. Ma non solo. Intanto, il car configurator è già online. Puoi ordinare l'esemplare di tuo piacimento (Cayenne o Cayenne Coupé), oppure anche soltanto divertirti. Come abbiamo fatto noi.

UN COLPO AL CERCHIO... D'accordo, la configurazione proposta qui sopra è molto audace, ma serve solo a dimostrare quante opzioni di personalizzazione puoi creare in pochi click. A una Cayenne S (che di base costa 111.726 euro) rivestita con un colore speciale Rosso Carminio (+2.440 euro) e che calza cerchi da 22 pollici Exclusive Sport Design verniciati in Neodimio (+5.130,10 euro) fa da contro-esempio la Cayenne E-Hybrid (107.433 euro) dipinta in Blu Montego metallizzato (+1.83,40 euro) e con cerchi AeroDesign da 21 pollici con estensioni dei passaruota nel colore della carrozzeria (+3.483,10 euro) della foto qui sotto. Gli abbinamenti possono piacere o non piacere. In gallery, trovate un'altra selezione (più sobria). Voi, invece, come la vestireste?

SBIZZARRISCITI Naturalmente, le opzioni per gli esterni abbondano e riguardano anche paraurti, specchi retrovisori, vetri oscurati, luci di cortesia a LED, fari LED HD-Matrix, tetto panoramico e tanto, tanto altro ancora. Occhio a farsi prendere la mano, il prezzo lievita in un amen.

DUAL SCREEN Spostandosi all'interno, apprendiamo che di serie Cayenne 2023 è equipaggiata di sedili parzialmente in pelle, con le sedute totalmente in pelle proposte con sovrapprezzo (da 3.379,40 euro in su). Ma l'opzione che da sola vale l'esperienza è ovviamente il nuovo display passeggero da 10,9 pollici, che purtroppo nelle immagini del configuratore non viene visualizzato: rimediamo noi.

NUOVE TENDENZE Il display consente agli utenti di utilizzare il sistema di navigazione e calarsi nella parte di ''copilota'', tuttavia, il focus è in realtà sull'intrattenimento, con la possibilità per il passeggeri di guardare video in streaming. Costa 1.396,90 euro, cioè meno dei due display per i passeggeri posteriori del Porsche Rear Seat Entertainment, pacchetto dal prezzo di 1.952 euro. E ancora meno dell'impianto audio Burmester High-End Surround Sound System, che a catalogo viene la bellezza di 6.087,80 euro. Dovessimo citare tutte le voci dell'elenco, staremmo qui fino a domani. Volevamo solo sondare il vostro grado di approvazione per il nuovo schermo, un accessorio che sulle auto premium sta imponendosi come tendenza. Cosa ne pensate?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/04/2023