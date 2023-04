Porsche Cayenne 2023: con il restyling fa il pieno di tecnologia

Porsche Cayenne si perfeziona con l’arrivo della Model Year 2023. Sull’ammiraglia a ruote alte di Stoccarda debuttano un cockpit con comandi altamente digitalizzati e funzionalità high-tech innovative. ''Si tratta di uno degli aggiornamenti di prodotto più consistenti nella storia di Porsche'', ha dichiarato Michael Schätzle, Vice President responsabile della linea di prodotti Cayenne (qui l'approfondimento sul 20° anniversario). I proiettori a LED ad alta definizione con tecnologia Matrix garantiscono un'illuminazione adatta a ogni situazione di guida, il sistema di controllo della qualità dell'aria filtra le sostanze inquinanti e per la prima volta nella storia di Cayenne, il passeggero anteriore dispone di un proprio schermo per l’infotainment.

DOPPIO SCHERMO

Grazie al nuovo Porsche Driver Experience, introdotto per la prima volta su Taycan, le funzioni utilizzate più frequentemente dal guidatore sono collocate direttamente sul volante o immediatamente accanto ad esso (qui le prime anticipazioni). Il selettore del cambio automatico della nuova Cayenne si trova ora sul cruscotto. Comandi grandi e facilmente accessibili, uniti a interruttori meccanici per il climatizzatore e a un comando tattile per la regolazione del volume, garantiscono un'ottima funzionalità e un impatto estetico raffinato. Per la prima volta, il cockpit ridisegnato della Cayenne integra un quadro strumenti che ora si presenta come uno schermo curvo da 12,6 pollici, interamente digitale. Lo schermo centrale del sistema Porsche Communication Management (PCM) da 12,3 pollici si inserisce armoniosamente nella nuova plancia e consente di accedere a tutte le funzioni principali della vettura. Infine, uno schermo da 10,9 pollici è ora disponibile sul lato del passeggero. Una speciale pellicola assicura che il guidatore non possa vedere i contenuti visualizzati su questo schermo.

Porsche Cayenne 2023: interni rinnovati

TRATTI CARATTERISTICI

Esternamente, Cayenne 2023 presenta una nuova sezione frontale, con parafanghi più arcuati e con luci LED Matrix (di serie) dal grande impatto scenico. Nella sezione posteriore, il design della nuova Cayenne è caratterizzato da gruppi ottici disegnati tridimensionalmente, superfici sottostanti pulite e un nuovo sotto-paraurti con portatarga integrato. La nuova Cayenne può inoltre essere personalizzata in modo molto flessibile grazie all'ampliamento della gamma cromatica con tre nuovi colori, ai pacchetti sportivi ultraleggeri e ai cerchi leggeri da 20, 21 e 22 pollici. Porsche equipaggia la nuova Cayenne con sospensioni a molle in acciaio che includono il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori. I nuovi ammortizzatori con tecnologia a doppia valvola consentono di ottimizzare le prestazioni in tutte le condizioni di guida. Le sospensioni consentono inoltre una differenziazione ancora più netta tra le modalità di guida Normal, Sport e Sport Plus.

Porsche Cayenne 2023: frontale

PIÙ POTENZA ED EFFICIENZA

Cayenne 2023 esordisce con tre diverse motorizzazioni. Una versione ulteriormente perfezionata del motore V8 biturbo da quattro litri sviluppato da Porsche sostituisce il precedente propulsore V6 su nuova Cayenne S. Con una potenza massima di 474 CV e 600 Nm, questa unità fa scattare sia il SUV sia il SUV Coupé da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi (qui le indiscrezioni su una versione EV). La velocità massima è di 273 km/h. L’accesso al mondo Cayenne avviene con un motore turbo V6 da tre litri ottimizzato, che eroga 353 CV e 500 Nm. L'unità sei cilindri costituisce anche la base della Cayenne E-Hybrid. Grazie all'abbinamento con un nuovo motore elettrico, la potenza complessiva tocca ora i 470 CV. La batteria ha una capacità che va da un minimo di 17,9 kWh fino a 25,9 kWh, a seconda del livello di equipaggiamento. Ciò consente ora un'autonomia di 90 chilometri in modalità esclusivamente elettrica secondo il ciclo WLPT. Un nuovo caricabatterie da 11 kW installato a bordo riduce poi il tempo di ricarica a meno di due ore e mezza.

Porsche Cayenne Coupé 2023: laterale

PREZZI

In Italia, Porsche propone Cayenne 2023 con prezzi a partire da 92.837 euro (da 96.985 euro per la Coupé). Cayenne E-Hybrid è disponibile a partire da 107.433 euro (Coupé: da 110.483 euro) e la Cayenne S da 111.726 euro (Coupé: da 117.094 euro). I nuovi modelli possono essere ordinati fin da ora e le consegne in Europa inizieranno a luglio 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/04/2023