Nuova Porsche Cayenne, la premiere a Shanghai: il live streaming

In attesa della versione 100% elettrica che dovrebbe debuttare entro un paio d’anni (ma che non sarà realizzata sulla base della “cugina” Audi Q8 e-tron), le motorizzazioni termiche continuano a cavarsela alla grande in fuoristrada, come dimostrano le immagini dei prototipi impegnati nei test off-road dei mesi scorsi. E a proposito di immagini, gli interni svelati ufficialmente qualche settimana fa hanno - più o meno volutamente - anticipato le forme del nuovo Porsche Cayenne.

ORE PICCOLE Il restyling della terza generazione del maxi SUV sportivo tedesco, in commercio dal 2018, verrà svelato tra poche ore, alle 04:20 del mattino, durante una diretta in streaming dal Salone dell’Auto di Shanghai. Se soffrite d’insonnia, o non potete proprio rinunciare a vedere la presentazione in diretta, il player embeddato qui sopra è l’unica finestra che dovrete tenere aperta. Se invece preferite riposare, tornate su Motorbox nella mattinata di martedì, e troverete pronto da leggere tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Cayenne!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/04/2023