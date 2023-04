Porsche 911 Cabrio: la sportiva a cielo aperto si mostra di nuovo, ecco le novità

Circa sei mesi fa avevamo pizzicato la Porsche 911 Cabrio nella sua nuova veste, quella con il restyling di metà carriera, ma oggi abbiamo nuove immagini che ce la mostrano praticamente senza veli e con il design che, presumibilmente, arriverà fino alla fase di produzione. Come si può osservare, la sportiva tedesca sfoggia tutte le caratteristiche di stile modificate come le prese d'aria anteriori di nuova forma e il sistema di scarico di serie con i due terminali posizionati più ai bordi rispetto oggi.

Nuova Porsche 911 Cabrio: cambia il look e si parla di un motore aspirato...NUOVO DESIGN DAVANTI E DIETRO Il prototipo che affronta i cordoli del Nürburgring durante uno dei numerosi collaudi monta il paraurti anteriore di forma diversa, che presenta lamelle verticali inserite nelle prese d'aria. La modifica rispetto a quello che vediamo sul modello attuale è dovuta al fatto che non sarebbe stato possibile integrare le lamelle attive con il paraurti montato sulla 911 odierna. Ma con il restyling sarà modificato anche il paraurti posteriore, soprattutto nella sua parte inferiore, ce lo dimostra il fatto che quella zona e ancora parzialmente nascosta da una leggera mimetizzazione. Un occhio attento noterà che vale lo stesso discorso per le prese d'aria sul cofano motore.

VEDI ANCHE

Nuova Porsche 911 Cabrio: Dovrebbe debuttare entro la fine del 2023MOTORE ASPIRATO COME LA CAYMAN GT4 GTS? Osservando più da vicino gli scarichi del muletto di questa 911 Serie 992.2, si può notare che hanno una stretta parentela con quelli del modello Cayman GT4 GTS 4.0, e della sua variante a cielo aperto, Boxster GTS. Entrambi i modelli sono dotati di un motore flat-six da 4,0 litri aspirato. Come già accennato nei mesi scorsi, sembra che questo sia più che un indizio. Infatti, voci non confermate ma che arrivano dall’interno di Porsche hanno affermato che la variante base della 911 tornerà ai motori aspirati. Probabilmente, quel modello potrebbe avere un motore derivato dall’unità di 4,0 litri della Cayman, ma con una cilindrata inferiore. Tuttavia, oggi sarebbe affrettato trarre delle conclusioni osservando semplicemente le immagini, meglio aspettare un po’, visto che l’arrivo della nuova 911 Cabrio non dovrebbe tardare, si parla della seconda meta del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/04/2023