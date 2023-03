Porsche 911 GT3: è già ora di cambiamenti? Per noi no, ma guardate le foto...

A Zuffenhausen hanno deciso di mettere mano alla loro supercar cambiando un po' lo stile in funzione di un migliore rendimento al volante, ma non solo

La Porsche 911 GT3 della generazione 992 non ha certamente bisogno di un aggiornamento, ma ciò non sta impendendo a Porsche di sviluppare una evoluzione della supersportiva nelle sue varianti 911 GT3 con la grande ala posteriore e GT3 Touring senza la mega appendice aerodinamica. I nostri fotografi hanno recentemente scattato le foto ad alcuni prototipi di 911 GT3 nella Svezia ancora innevata e, osservandola più attentamente, sembra che a Zuffenhausen non abbiano ancora messo mano alla zona anteriore, facendoci capire che la Casa tedesca non è pronta per mostrare il paraurti modificato e i nuovi fari con cui l'auto, probabilmente, sarà equipaggiata.

Nuova Porsche 911 GT3: in arrivo qualche cambiamento per la supersportiva tedescaPER ADESSO LE MODIFICHE SONO SUL LATO B Al contrario, ci sono alcuni cambiamenti visibili nella zona posteriore. Ad esempio, possiamo vedere che il paraurti sfoggerà nuove prese d'aria laterali e che la targa si troverà in un incavo più pronunciato rispetto al modello attuale. Sembra che siano state apportate anche alcune modifiche al diffusore, probabilmente mirate a migliorare l'efficienza, ma anche a rendere l'auto più aggressiva che mai.

Nuova Porsche 911 GT3: design iconico, ma si aggiornerà davanti e dietroDENTRO CAMBIERÀ, MA NON MOLTO Gli interni della futura 911 GT3 non sono ancora stati modificati, ma è quasi certo che tutta la gamma 992 rinnovata sarà equipaggiata con un quadro strumenti completamente digitale, il che significa che anche la GT3 dovrebbe essere modificata in tal senso. A parte questo, sono previste poche altre modifiche, anche se potrebbero esserci alcuni cambiamenti a livello di allestimenti.

Nuova Porsche 911 GT3: evoluzione stilistica anche per la variante TouringIL PORTENTOSO FLAT-SIX RESTA UGUALE Porsche probabilmente non apporterà modifiche allo strepitoso sei cilindri aspirato da 4,0 litri del modello attuale. In quanto tale, probabilmente continuerà a erogare 510 CV, per spingere l'auto a 100 km/h in 3,4 secondi fino a una velocità massima di quasi 320 orari, grazie al rapidissimo cambio PDK a 7 rapporti. Tuttavia, un manuale a sei marce continuerà a essere offerto per i veri appassionati dei track-day e della guida più pura.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/03/2023