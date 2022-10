Porsche 911 GT3 RS "Tribute to Carrera RS": un omaggio alla prima Rennsport

NASCE UNA NUOVA GT3 RS MOLTO SPECIALE Mettiamo subito in chiaro una cosa: inutile mettere mano al portafogli o preparare bonifici stellari, poiché la 911 GT3 RS che vedete in queste immagini è dedicata esclusivamente al mercato americano, che è fra i più prolifici per Porsche. Ma se ciò non bastasse, sappiate che questa limited edition è dedicata solamente a coloro che hanno già in garage una GT3 RS, quindi il campo si restringe ulteriormente. Insomma, una specie di “selezione all’ingresso” come neanche il più esclusivo dei VIP Club potrebbe fare. Ma i pochi, fortunati, “porschisti” che potranno permettersela, si troveranno fra le mani una perla rara della produzione di Zuffenhausen. E, allora, non possiamo che mostrarla e raccontarvi quello che sappiamo di lei, perché credeteci ne vale la pena… Innanzitutto, la supersportiva tedesca omaggia un’icona del passato di Porsche, ovvero quella Carrera RS 2.7 degli anni ’70, che è stata la prima 911 a mostrare il logo RS sulla carrozzeria.

Porsche 911 GT3 RS Tribute to RS: la super coupé omaggia la prima 911 RSUNA TRADIZIONE CHE SI ALLUNGA NEL TEMPO Lo sappiamo, la Casa tedesca ama mettere in risalto la sua ricca eredità e la versione più recente della 911 GT3 RS è pensata per fare proprio questo. Chiamata “Tribute to Carrera RS”, questa edizione speciale è rifinita in vernice bianca e ha cerchi, specchietti laterali e alcuni altri elementi verniciati in una sfumatura di verde definita Python Green. La personalizzazione si completa con una grande striscia verde sui fianchi, in basso, con la scritta “GT3 RS” in una versione leggermente più attuale della scritta “Carrera” originale. L'ala posteriore ha i loghi “RS” in verde su ciascuna estremità, mentre quello “Porsche” è a tutta larghezza.

Porsche 911 GT3 RS Tribute to RS: interni esclusivi per questa edizione specialeSOLUZIONI PERSONALIZZATE E PREZZO IMPEGNATIVO Fermo restando il layout originale, che difficilmente sarebbe modificabile, anche l'interno è stato “customizzato” e si abbina al tema bianco e verde degli esterni, con cuciture a contrasto e altri elementi decorativi. Questa personalizzazione farà parte del programma di personalizzazione Exclusive Manufaktur. La nuova 911 GT3 RS Tribute to Carrera RS, negli Stati Uniti, costerà 314.000 dollari (circa 315.000 euro al cambio attuale), ovvero più o meno 90.000 dollari da aggiungere rispetto al prezzo base di 225.250 dollari della 911 GT3 RS 2023. Porsche non ha dichiarato quanti esemplari saranno costruiti di questo modello tanto speciale, ma il fatto che sarà accessibile ai soli proprietari di un modello analogo, ci dà un’idea di massima su quante potrebbero esserne costruite.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/10/2022