Porsche 911 GT3 RS 2022: 525 CV bastano per sognare?

Porsche 911 GT3 RS è finalmente tra noi! Il gioiello di Zuffenhausen non lascia spazio a dubbi: il suo obiettivo è raggiungere le massime prestazioni (qui lo shakedown in pista). Per farlo la supersportiva tedesca mette in campo 525 CV di pura potenza, avvalendosi di tecnologie e soluzioni mutuate dal motorsport. Oltre al sempiterno motore Boxer aspirato da competizione e a soluzioni intelligenti per l’alleggerimento della struttura, sul bolide di Stoccarda spiccano il sistema di raffreddamento e l’aerodinamica fortemente imparentati con quelli dell’omologa da gara: la 911 GT3 R.

TECNICA SOPRAFFINA

Alla base dell’aumento delle prestazioni c'è uno schema con radiatore montato centralmente. La nuova 911 GT3 RS si affida a un impianto di raffreddamento di grandi dimensioni, montato in posizione obliqua nella parte anteriore dell’auto. Ciò ha consentito di utilizzare lo spazio lasciato libero sui lati per integrare elementi aerodinamici attivi. Il profilo alare a regolazione continua e lo spoiler posteriore a due sezioni garantiscono fino a 409 kg di deportanza complessiva a 200 km/h. Un valore doppio rispetto alla precedente generazione 991.2 e tre volte superiore a quella di una 911 GT3 attuale (qui il nuovo record di Porsche Taycan Turbo S). Pensate che a 285 km/h, la deportanza generata da 911 GT3 RS è pari a 860 kg! A tutto ciò si aggiunge il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS). Quest’ultimo - proprio come sulle Formula 1 - consente di appiattire le ali, entro uno specifico range operativo. La funzione freno aerodinamico si attiva invece durante le decelerazioni d’emergenza ad alta velocità.

Porsche 911 GT3 RS: frontale

LOOK TRAVOLGENTE

Il look della nuova 911 GT3 RS è caratterizzato da innumerevoli elementi aerodinamici. Il dettaglio distintivo è sicuramente l’alettone posteriore con attacco a collo di cigno. L'alettone è costituito da un supporto principale fisso e da un modulo alare superiore a regolazione idraulica. Lo splitter frontale ripartisce invece l'aria che scorre sopra e sotto la vettura. Le prese d'aria dietro le ruote anteriori - secondo lo stile dell'iconica 911 GT1 vincitrice di Le Mans - riducono la pressione dinamica sui passaruota. Le pinne sul tetto convogliano l'aria verso l'esterno, garantendo temperature di aspirazione più basse nella sezione posteriore. Infine, il diffusore posteriore riprende quello della 911 GT3.

Porsche 911 GT3 RS in galleria del vento

TUTTO A PORTATA DI MANO La 911 GT3 RS propone tre modalità di guida: Normal, Sport e Track. Tra gli altri parametri, è possibile regolare separatamente e su più livelli, lo smorzamento in estensione e in compressione delle sospensioni dell'asse anteriore e di quello posteriore. Anche il differenziale posteriore è regolabile tramite i selettori a rotella sul volante. Su quest’ultimo si trovano poi quattro comandi a rotella e un pulsante per il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS). Porsche 911 GT3 RS dispone inoltre dello schermo da pista già presente sulla 911 GT3. Premendo un pulsante, il pilota riduce le informazioni sui due display digitali da sette pollici visualizzando così solo quelle essenziali. Anche gli indicatori di cambio marcia a sinistra e a destra del contagiri analogico sono ripresi dalla GT3.

Porsche 911 GT3 RS: interni

INTRAMONTABILE STRAIGHT-SIX

Cuore di nuova GT3 RS è il potente 4 litri 6 cilindri Boxer aspirato da 525 CV e 465 Nm. L'incremento di potenza è stato ottenuto principalmente grazie a nuovi alberi a camme con profili modificati. La trasmissione Porsche Doppelkupplung (PDK) a sette velocità ha complessivamente rapporti più corti rispetto alla 911 GT3. Così facendo l’auto accelera da zero a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 296 km/h. Sull'asse anteriore sono montati freni monoblocco a pinze fisse in alluminio con sei pistoncini ciascuno e dischi freno con diametro di 408 mm. Al posteriore troviamo invece dischi da 380 mm e freni a pinza fissa a quattro pistoncini. L'impianto frenante carboceramico Porsche (PCCB), disponibile come optional, prevede dischi da 410 mm sull'asse anteriore e dischi da 390 mm sul posteriore. Gli pneumatici sportivi omologati per uso stradale 275/35 R 20 all'anteriore e 335/30 R21 al posteriore garantiscono poi un elevato livello di aderenza. Grazie a una serie di accorgimenti finalizzati ad alleggerirne la struttura - come il massiccio impiego di elementi in fibra di carbonio (CFRP) - la 911 GT3 RS pesa solo 1.450 kg.

Porsche 911 GT3 RS: posteriore

INTERNI E PREZZO

Per quanto riguarda gli interni, la nuova GT sportiva si presenta nel tipico stile RS: pelle nera, tessuti Racetex e finiture in trama di carbonio contraddistinguono il carattere corsaiolo dell'abitacolo. La 911 GT3 RS è disponibile con il pacchetto Clubsport senza costi aggiuntivi. Questo include una barra stabilizzatrice in acciaio, un estintore portatile e cinture di sicurezza a sei punti per il conducente. Il pacchetto Weissach prevede invece una dotazione decisamente superiore. Il cofano anteriore, il tetto, parti dell'alettone posteriore e la calotta superiore degli specchietti retrovisori esterni con finitura in trama di carbonio. Le barre antirollio anteriori e posteriori, le aste di accoppiamento posteriori e il pannello di taglio sull'asse posteriore sono realizzati anch'essi in materiale composito (CFRP) e contribuiscono a migliorare ulteriormente la dinamica di guida. Nuova Porsche 911 GT3 RS può già essere ordinata a partire da 239.435 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/08/2022