Porsche Taycan, l’elettrica dei record sfonda il cronometro al ‘Ring

Si tratta del giro più veloce mai realizzato da un’auto elettrica di serie: 7:33:30. Staccato sul tracciato del Nürburgring Nordschleife nella configurazione da 20,8 km, il record appartiene alla sportiva elettrica Porsche Taycan Turbo S, equipaggiata con il nuovo kit Performance e il Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). Alla guida, il “solito” collaudatore Porsche Lars Kern. Tolto il rollbar e i sedili sportivi, entrambi obbligatori, l’auto è in tutto e per tutto un modello di serie, come certificato dall’ente TÜV Rheinland.

L’AUTO DEI RECORD Con i suoi due motori elettrici, Porsche Taycan Turbo S eroga una potenza di 460 kW, pari a 625 CV, che diventano 560 kW (pari a 761 CV) con la funzione Launch Control. Il nuovo kit Performance prevede cerchi RS Spyder da 21 pollici con pneumatici Pirelli P Zero Corsa omologati da strada e un aggiornamento software al telaio dinamico, che lavora in sintonia con i nuovi pneumatici sportivi.

RETROFIT Il kit sarà disponibile entro la fine dell’anno, per il momento solo in Germania, e solo per i modelli 2023 della sportiva elettrica prodotti da luglio. Chi ordinerà il kit Performance (che non inficia la garanzia ufficiale della casa) potrà farlo montare sulla propria auto in un secondo momento: il trasporto da e verso le officine Porsche di Zuffenhausen è incluso nel prezzo di 13.377,32 euro.

Porsche Taycan Turbo S: un dettaglio dei freni carboceramici

LA SCONFITTA Il precedente record apparteneva a Tesla Model S Plaid (che arriverà presto anche in Italia), che aveva spuntato un record di 7:35,579. La sfida - a distanza - continua...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/08/2022