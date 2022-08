Model S e Model X Plaid, i “missili” di Elon Musk arrivano in Europa

Più di 1.000 CV di potenza massima, uno “zero-cento” in poco più di due secondi: presto anche in Italia le Tesla più potenti di sempre

Il volante “yoke” ha la forma di una cloche, ed è messo lì anche per ricordare le prestazioni aeronautiche delle auto elettriche di serie più potenti di sempre. Dietro, sul portellone, hanno un logo che ricorda una coperta. Un plaid, appunto, quello che viene proiettato sui volti di Ruttolomeo e Stella Solitaria quando la Spaceball One, capitanata da Lord Casco, supera il loro camper spaziale procedendo a velocità smodata, ed entrando nella Zona Plaid.

Tesla Model X Plaid: il posto di guida

CITAZIONI OVUNQUE Elon Musk non ha mai fatto mistero di essere un grande fan di Balle Spaziali di Mel Brooks, a cui si è già ispirato per la modalità di guida “Ludicrous Mode” (la velocità smodata, appunto) delle precedenti Model S e X. Con le versioni Plaid di questi due modelli, però, la casa americana ha dato vita alle auto elettriche più potenti di serie, dotate di ben 1.020 CV di potenza. Oltre che sotto il cofano, ci sono parecchie novità anche dentro e fuori l’abitacolo, dove debuttano nuovi interni più lussuosi, materiali e finiture più curati, nuovi dettagli esterni, gestione termica della batteria completamente rivista, telaio migliorato e peso ridotto.

Tesla Model S Plaid, il badge posteriore ispirato a Balle Spaziali

QUANDO ARRIVANO, QUANTO COSTANO Model S Plaid e Model X Plaid arriveranno in Europa (e quindi anche in Italia) nel corso del prossimo anno. Gli ordini non sono ancora stati aperti, ma sul sito della casa americana è comunque possibile riservarsene una. Tesla Model S Plaid costa 140.990 euro, mentre Tesla Model X Plaid costa 144.990 euro.

SCHEDE TECNICHE

Tesla Model S Plaid, la berlina elettrica da 1.020 CV

TESLA MODEL S PLAID

Autonomia (WLTP): 600 km

(WLTP): 600 km 0-100 km/h : 2,1 secondi

: 2,1 secondi Velocità massima : 322 km/h

: 322 km/h Potenza di picco : 1.020 cavalli

: 1.020 cavalli Powertrain : tre motori con rotori rivestiti in carbonio

: tre motori con rotori rivestiti in carbonio Prezzo: 140.990 euro

Tesla Model X Plaid: il SUV elettrico da 1.020 CV

TESLA MODEL X PLAID

Autonomia (WLTP): 528 km

(WLTP): 528 km 0-100 km/h : 2,6 secondi

: 2,6 secondi Velocità massima : 262 km/h

: 262 km/h Potenza di picco : 1.020 cavalli

: 1.020 cavalli Powertrain : tre motori con rotori rivestiti in carbonio

: tre motori con rotori rivestiti in carbonio Prezzo: 144.990 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/08/2022