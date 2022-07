Nuova Porsche 911 GT3 RS: la regina dei cordoli al ballo delle debuttanti

IN ARRIVO LA PIÙ SPORTIVA 911 DI SEMPRE La nuova Porsche 911 GT3 RS, una delle supersportive più attese di quest’anno, farà finalmente il suo debutto il prossimo 17 agosto. L’abbiamo vista sotto forma di prototipo, l’abbiamo attesa per mesi, ma ormai mancano poche settimane al vernissage e lei si è mostrata nella sua livrea nera durante uno shakedown in pista. Con la conferma della data di presentazione, si cancellano gli ultimi dubbi sull’arrivo dell’auto che, di fatto, sarà il modello 992 più “pistaiolo” di sempre e che si posiziona un gradino più su della GT3. L'annuncio è stato accompagnato da una foto dell’auto e alcune immagini sui social ufficiali, anche se i prototipi sono stati immortalati in passato durante i test dinamici. Come si può osservare, la carrozzeria è stata rivista in numerosi componenti e includerà un nuovo splitter, un nuovo cofano con prese d'aria più grandi, le esclusive feritoie sui parafanghi anteriori, le alette montate sul tetto, dei deflettori extra dietro le ruote anteriori e posteriori che lasciano esposta parte degli pneumatici, un nuovo diffusore sul retro con doppi tubi di scarico e un’ala posteriore di dimensioni XL. Quest'ultima è probabilmente la più alta mai montata su una 911 di serie.

Nuova Porsche 911 GT3 RS: pronta al debutto la supercar tedescaLE PAROLE DI CHI L’HA SVILUPPATA Andreas Preuninger, direttore della linea dei modelli GT ha dichiarato: “La nuova 911 GT3 RS è ancora più ottimizzata per l'uso in pista rispetto alla precedente generazione. Il motore boxer a sei cilindri di quattro litri ha una capacità straordinaria nel prendere giri e con circa 500 CV si è dimostrato ideale per l'uso in circuito e nei track day. Ecco perché nello sviluppo della nuova 911 GT3 RS ci siamo concentrati principalmente sull'aerodinamica e sul telaio”. Preso atto che il poderoso flat-six non è stato rivoluzionato per ottenere tanta potenza in più, ricordiamo che quello della GT3 eroga 510 CV e 469 Nm; quindi, ci aspettiamo che la GT3 RS abbia quella manciata in più di potenza e coppia, anche se la dichiarazione “circa 500 CV” lascia un punto interrogativo sui valori definitivi. Tuttavia, siamo fiduciosi che supererà i 520 CV della precedente GT3 RS 991.2.

Nuova Porsche 911 GT3 RS: un dettaglio del cofano anteriore PUNTA SULL’AERODINAMICA Ancora più importante, il modello prevede soluzioni aerodinamiche intelligenti come l’ala posteriore attiva, ispirate alle auto da corsa 911 RSR e GT3 R GT, sottolineando le affinità con il concetto caro a Porsche di “auto da corsa per la strada”. La 911 GT3 ha girato al Nürburgring in 6’59”927, ovvero 17 secondi più svelta rispetto alla generazione precedente. E anche quando viene elaborata da specialisti ottiene risultati straordinari. A questo punto siamo ansiosi di vedere cosa tirerà fuori dal cilindro la GT3 RS per migliorare questa prestazione. Non resta che attendere qualche settimana, impareremo di più sulla Porsche 911 GT3 RS durante la sua anteprima digitale ad agosto, con un video che mostrerà la supersportiva in azione e che sarà pubblicato poco dopo il lancio sul web.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/07/2022