La super Porsche mostra il suo vero volto: ecco la 911 GT3 RS, ed è un gran vedere...

ARRIVA LA PIU “HOT” DELLE 911 Il debutto della nuova 911/992 GT3 RS è sempre più vicino e i continui avvistamenti ci confermano che la supersportiva di Zuffenhausen è quasi pronta alla passarella. In più, rispetto al passato, oggi vediamo l’auto priva di appendici posticce e vestita di un super aggressivo nero. Colore che i prototipi usano al posto della consueta mimetica bianca/nera e che ce la mostra in tutte le sue forme definitive. Siamo al Nürburgring e la macchina ha appena terminato una sessione di test dinamici come dimostrano i residui di moscerini sul muso e sul parabrezza. Ci viene da pensare che il collaudatore si sia divertito con acceleratore e freni della supercar. Ma torniamo a lei, la vera protagonista di oggi. Per cominciare, la fase di sviluppo sembra essere in linea con il ciclo di vita della 992 e gli estrattori d'aria sui parafanghi anteriori hanno la scritta 3RS dappertutto.

Nuova Porsche 911 GT3 RS: l'ala crea una downforce molto elevataUN’ALA COSÌ NON SI ERA MAI VISTA Abbastanza impressionante è quell'ala posteriore di grandi dimensioni e più alta del tetto dell’auto, che sembra più adatta per un modello da competizione piuttosto che per un'auto omologata strada. Tuttavia, considerando che la GT3 “standard” ha un'ala che può rivaleggiare con quella della RS di vecchia generazione, è normale che la futura GT3 RS sia equipaggiata con uno spoiler tanto grande, anche per garantire un carico aerodinamico supplementare e gestire le maxi-performance della super 911. I terminali di scarico sono posizionati al centro, come sui modelli più sportivi, per essere collegati in maniera diretta ai collettori e dare sfogo ai gas prodotti dal flat-six aspirato di 4,0 litri con una potenza che si potrebbe aggirare sui 530 CV.

Nuova Porsche 911 GT3 RS: niente cambio manuale come per la GT3 ''standard''SOLO CAMBIO A DOPPIA FRIZIONE PDK Se la GT3 è disponibile sia con cambio manuale sia automatico a doppia frizione PDK, il viserale attaccamento ai tempi sul giro della RS significa che non arriverà il cambio manuale su questo modello. Curiosamente, sul parafango destro di questo muletto, sembra esserci una porta di ricarica appena sotto il tradizionale bocchettone di rifornimento del carburante, che ricorda quella della Taycan. E mentre Porsche ha confermato l'elettrificazione della prossima 911/992, ci sono diversi motivi per cui la GT3 RS non ne sarà inclusa. Quindi, quel dettaglio che abbiano notato potrebbe non essere rilevante. Per prima cosa, la tecnologia ibrida aggiunge peso e questo è esattamente ciò che gli ingegneri Porsche vogliono evitare per un modello speciale come la GT3 RS. Infine, una 911 ibrida non dovrebbe arrivare fino al restyling di metà carriera dell’attuale 992, che è ancora un po' lontano nel tempo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/06/2022