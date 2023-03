Nuova Porsche 911 Turbo: sarà ibrida? Le foto della coda ci danno qualche indizio...

Le immagini della supercar sembrano confermare che sarà elettrificata, con il lato B un po' appesantito in basso per ospitare i componenti elettrici aggiuntivi

Più di un anno fa gli avvistamenti della futura Porsche 911 Turbo in fase di collaudo ci avevano mostrato i prototipi sfoggiare un leggero facelift che lasciava spazio alla fantasia, poiché le auto erano pressoché identiche al modello in vendita a parte alcuni dettagli. Poche le modifiche, soprattutto all’anteriore, ma era chiaro che la Casa tedesca avrebbe messo mano al design. Oggi, abbiamo le prove che lo stile della supercar cambierà in modo sensibile sia davanti sia, soprattutto, dietro e c’è un motivo ben preciso per il cambio stilistico del posteriore.

Nuova Porsche 911 Turbo: la supercar tedesca potrebbe arrivare con motore ibridoIL FLAT-SIX SARÀ IBRIDO? Sappiamo che la “noveundici” Turbo 2024 arriverà con un motore ibrido. O meglio, dovrebbe arrivare, poiché non c’è nulla di confermato ufficialmente, ma questo sembra un po’ il segreto di Pulcinella… Ecco perché, mentre questo prototipo ha ancora la porzione anteriore del modello attuale, quella posteriore mostra grandi modifiche, tra cui nuove luci a LED e persino un sistema di scarico riorganizzato. Il motivo per il quale il frontale è ancora invariato è presto detto. Il programma è quello di cambiare drasticamente il paraurti anteriore per sviluppare un design più moderno, che va ben oltre quello attuale e molto differente dal restyling delle 911 – definiamole – standard. Quel nuovo look dell’avantreno non è stato ancora finalizzato o, più semplicemente, Porsche non voleva mostrare i cambiamenti in quella zona. Ciò che è visibile, tuttavia, sono le grandi modifiche nella parte posteriore. E il motivo di un cambio così evidente sembra piuttosto chiaro.

Nuova Porsche 911 Turbo: coda più voluminosa per ospitare la componente elettricaSERVE SPAZIO PER I COMPONENTI AGGIUNTIVI Il costruttore equipaggerà la 911 Turbo con un sistema ibrido e ha bisogno di molto più spazio per le batterie e tutto l’ingombrante impianto di elettrificazione. Gli ingegneri tedeschi hanno dovuto lavorare di cesello sotto il cofano posteriore e hanno riprogettato l'impianto di scarico per guadagnare volume da destinare ai componenti aggiuntivi. E, in effetti, la vista del ¾ posteriore sembra un po’ appesantita rispetto al modello attuale. Voci di corridoio da Zuffenhausen suggeriscono che il sistema ibrido porterà più potenza alla nuova 911 Turbo, ma aggiungerà anche peso extra e renderà la coda dell'auto un po’ meno “leggera” a livello stilistico. Tuttavia, è ancora presto per dare un giudizio definitivo, meglio aspettare fin quando l’auto sarà visibile nella sua forma definitiva. Solo allora potremo esprimere un parere, ma siamo abbastanza certi che il design della 911 Turbo non ci deluderà, coi che dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/03/2023