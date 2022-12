Nel primo trailer del nuovo Transformers c’è una Porsche 911 Turbo 964

Ridendo e scherzando siamo arrivati al trailer del settimo film della serie di robot che si picchiano fortissimo: sembra ieri, ma il primo Transformers è del 2007. La prossima estate sarà invece la volta di Transformers: Rise of the Beasts, (Il risveglio è il titolo italiano) che apre - letteralmente un nuovo fronte nella battaglia per la conquista della galassia. Accanto ad Autobot e Decepticon arrivano infatti i “buoni” Maximal, robot che si trasformano in animali, e i “cattivi” Predacon e Terrorcon. La trama si complica, come diceva quel tale, ma l’universo Transformers è complicato almeno tanto quanto quello Marvel, e comunque ogni scusa è buona per vedere robot che se le danno di santa ragione. E belle auto.

Transformers: Rise of the Beasts: le auto degli Autobot

BUONA LA PRIMA Dopo Bumblebee del 2018, Rise of the Beasts è il secondo film non diretto da Michael Bay, ma è soprattutto il primo con una Porsche, nello specifico una 911 Turbo 964 (nel cartone animato era una 935). E non è tutto: la sportiva tedesca è Autobot Mirage, capace di creare duplicati di se stesso per ingannare i Decepticon. Quando si dice l’ironia...

Transformers: Rise of the Beasts: Autobot Mirage si duplica

I CATTIVI... Il regista Steven Caple Jr. ha pubblicato su Instagram un paio di immagini dal set che mostrano tre veicoli Terrorcon: un veicolo da soccorso stradale GMC 7000 (Scourge), la motrice di un autoarticolato Peterbilt che sembra uscita da Mad Max, e soprattutto una splendida Nissan R33 Skyline GT-R, con carrozzeria grigio scuro, dettagli color bronzo nella parte inferiore della carrozzeria, ruote e specchietti viola.

Transformers: Rise of the Beasts: i Terrorcon sul set

VEDI ANCHE

... E TUTTI GLI ALTRI Nel film, ambientato nel 1994, torneranno poi la Chevrolet Camaro gialla di Bumblebee, il Bulli Volkswagen che diventa Wheeljack, e ovviamente la motrice di Optimus Prime, il capo degli Autobot, che torna alle forme del primissimo modello G1 del 1984. Nel trailer compare brevemente anche una Ducati 916, che ancora non sappiamo quale ruolo rivestirà. Nei film precedenti avevamo visto - tra le tante, una Pontiac Solstice GXP, un pick up GMC TopKick C4500 del 2006, una Bugatti Veyron Grand Sport del 2013 e una Saleen S281.

Transformers: Rise of the Beasts: Bumblebee con un Predacon

BUMBLEBEE FA STORIA A SÉ Nel film Bumblebee del 2018 l’autobot giallo era inizialmente una Volkswagen Beetle, come nei cartoni animati, ma l’accordo commerciale con General Motors l’ha poi “trasformato” (ah ah) in una Chevrolet Camaro del 2007. In Rise of the Beasts, per questioni di trama, Bumblebee rimane una Camaro, ma il modello del 1977, arricchita da un riuscito kit da sterrato: vistosi parafanghi neri imbullonati alla carrozzeria, bull bar frontale, telaio tubolare a protezione del parabrezza con quattro fari sul tetto, protezioni in acciaio che corrono attorno alla parte bassa della carrozzeria, e un paio di piccoli spoiler sulla coda. Il motore potrebbe essere il V8 GM Performance 350.

Transformers: Rise of the Beasts: Optimus Primal, leader dei Maximal

QUANDO ARRIVA AL CINEMA Transformers: Rise of the Beasts arriverà nei cinema il prossimo mese di giugno. La pellicola è diretta da Steven Caple Jr. (Creed II, The Land) e interpretato da Anthony Ramos (Hamilton, A Star is Born) e Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/12/2022