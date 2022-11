Huracán Sterrato, fuoco alle polveri. Tutto sulla Lambo "offroad"

Debutta all’Art Basel di Miami la prima supersportiva all terrain con motore V10 e trazione integrale. Huracán Sterrato anche in video

Non dovrà più preoccuparsi di affrontare i dossi ai cinque all'ora, non sarà più alla spasmodica ricerca di una pista, non pretenderà un lavaggio dopo ogni sua scorribanda. Huracán Sterrato l'altro volto del V10 Lamborghini. Che all'asfalto liscio di un circuito, predilige la corsa campestre. Autenticamente Lambo, ma in un modo inaspettato. Guarda la breve video preview.

ONLY THE BRAVE

“Fedeli ai nostri valori di marchio pioneristico, coraggioso e non convenzionale, con Sterrato - spiega Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman and CEO, all'Art Basel di Miami Beach, location scelta per la world premiere - apriamo una nuova frontiera del piacere di guida. L’Art Basel perché, proprio come un’opera d’arte d’avanguardia, la Sterrato rappresenta un’innovazione assoluta e una inedita interpretazione del concetto di supersportiva”.

L’ultima declinazione di Huracán offre dunque una dinamica veicolo ottimizzata per un controllo di guida perfetto su tutte le superfici, dalla strada allo sterrato. Rispetto a Huracán Evo, è equipaggiata con una versione aggiornata del sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), con calibrazioni specifiche per Strada e Sport, portando inoltre al debutto sulla linea Huracán la modalità Rally, dedicata alle condizioni di bassa aderenza. Ma Sterrato è anche aspetto selvaggio.

Rispetto a Huracán Evo, l’altezza da terra aumenta di +44 mm, per garantire una maggiore escursione delle sospensioni, così come l’ampiezza delle carreggiate anteriore (+30 mm) e posteriore (+34 mm). La protezione sottoscocca anteriore in alluminio, i brancardi rinforzati, il diffusore posteriore e i robusti passaruota, oltre a proteggere il corpo vettura, ne enfatizzano la muscolarità. Così come la presa d’aria sul cofano posteriore non solo ne esalta lo spirito sportivo, ma anche alimenta il motore con aria pulita quando si percorrono percorsi polverosi.

SCARPONCINO TECNICO Huracán Sterrato monta freni con pinze fisse monoblocco in alluminio (a 6 pistoncini all'anteriore e 4 pistoncini al posteriore) e dischi carboceramici ventilati e forati di misura 380x38 mm all’anteriore e 356x32 mm al posteriore. Cerchi da 19 pollici calzano speciali pneumatici Bridgestone Dueler AT002 per la massima adattabilità ad ogni superficie e in ogni condizione. Gli pneumatici misurano 235/40 R19 all’anteriore e 285/40 R19 al posteriore e sono dotati di tecnologia “run-flat”, garantendo - in caso di foratura - un’autonomia di 80 km a una velocità di 80 km/h.

Huracán Sterrato è equipaggiata col V10 di 5,2 litri in configurazione 610 CV di potenza e 560 Nm di coppia a 6.500 giri/min., abbinato al cambio doppia frizione 7 marce e a trasmissione integrale a controllo elettronico con differenziale autobloccante meccanico posteriore. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, velocità massima di 260 km/h.

A bordo, le differenze consistono nell’esclusiva selleria in Alcantara Verde Sterrato e in nuove grafiche e funzionalità dedicate alla guida su sterrato: l’inclinometro digitale con indicatore di beccheggio e rollio per misurare gli angoli di inclinazione della vettura, la bussola, l’indicatore delle coordinate geografiche e quello dell’angolo di sterzo. Tra i servizii di connettività, non mancano l’integrazione con Amazon Alexa, il controllo da remoto tramite l’app Lamborghini Unica (con Apple Watch si può sincronizzare i dati relativi al battito cardiaco con la telemetria di bordo, per misurare le proprie performance fisiche durante la guida), infine il Lamborghini Drive Recorder, sistema che consente di registrare video dei momenti più emozionanti.

Combinazioni di personalizzazione estetica quasi illimitate: grazie al programma Lamborghini Ad Personam, si può scegliere tra 350 colori carrozzeria e oltre 60 colori per gli interni in pelle e Alcantara. La produzione, in edizione limitata a 1.499 esemplari, partirà a febbraio 2023. Prezzo di listino di 262.000 euro, tasse escluse.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/11/2022