Nuova Lamborghini Huracan 2024: se i rumor hanno ragione sarà incredibile

Qualche mese fa era stato Rouven Mohr, Chief Technology Officer Lamborghini, a fare qualche cenno all'erede della Lamborghini Huracan. Ora, nuovi rumor sembrano confermare, almeno in parte, le congetture già formulate, fornendo qualche dettaglio in più. Che se fosse vero, lascerebbe tutti a bocca aperta. ''Più di 6, meno di 12'', diceva Mohr a proposito del numero dei cilindri, e in chiusura dell'articolo dello scorso luglio ipotizzavamo l'arrivo di un V8 progettato internamente a Lamborghini: esclusivo rispetto alle altre auto del gruppo, e con una potenza tale da ricucire il gap con la Ferrari 296 (qui la nostra prova). Ebbene, pare che sia proprio questo il frazionamento scelto per la nuova unità, che tuttavia abbandonerebbe l'alimentazione atmosferica per puntare su un biturbo di nuova concezione. Ibrido, ovviamente.

Lamborghini Trono, vista laterale - Concept non ufficiale di Ramandeep Singh, Narendra Singh e Appu Koshy

TURBO SOLO AGLI ALTI REGIMI Secondo gli ultimi rumor si tratterebbe quindi di un 4,0 litri simile a quello del SUV Urus, ma con un motore elettrico frapposto tra motore e trasmissione. Peculiare soprattutto la strategia di utilizzo della sovralimentazione, che non sarebbe studiata - come succede di solito - per entrare in funzione al regime più basso possibile, ma solo dai 7.000 giri in su. Fino ad allora il propulsore sfrutterebbe l'assistenza elettrica, per una maggiore reattività, ma si comporterebbe in tutto e per tutto come un motore aspirato.

Lamborghini Trono, 3/4 posteriore - Concept non ufficiale di Ramandeep Singh, Narendra Singh e Appu Koshy

UN MOTORE DA 10.000 GIRI Oltre i 7.000 giri entrerebbero in azione i due turbo compressori, che permetterebbero di cogliere il massimo picco di potenza e di allungare fino a 10.000 giri. Lo scrivo di nuovo: zona rossa a diecimila giri. Ho risvegliato la vostra curiosità? Sul motore i rumor sembrano fornire indicazioni piuttosto precise, ma non altrettanto si può dire per il resto della meccanica. In particolare, le indiscrezioni vorrebbero che la piattaforma non fosse inedita, ma l'evoluzione di una preesistente, e non si sa se l'erede della Lamborghini Huracan manterrà la trazione integrale meccanica o utilizzerà invece due motori elettrici sull'asse anteriore per realizzarla.

Lamborghini Trono, il posteriore - Concept non ufficiale di Ramandeep Singh, Narendra Singh e Appu Koshy

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Bocche cucite anche sul livello di elettrificazione: che si tratti di una Huracan plug-in hybrid veniva già dato per scontato, ma non è detto che ciò sia vero (sebbene probabile per far fronte a norme anti-inquinamento sempre più severe). E visto che un sistema plug-in hybrid è più ingombrante di una motorizzazione tradizionale, si immagina che la futura Huracan possa essere leggermente più grande dall'attuale, così da non dover sacrificare abitabilità e capacità del bagagliaio L'arrivo della nuova Lamborghini Huracan potrebbe avvenire nel corso del 2024, a un prezzo che - in via per nulla ufficiale - viene indicato attorno ai 270.000 euro. Ma come sempre, se sapere quanto costa vi interessa davvero, probabilmente non ve la potete permettere.

Fonte: Motor Trend

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/09/2022