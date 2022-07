La Lamborghini Huracan plug-in hybrid è in arrivo: le anticipazioni

''Più di 6, meno di 12'': detta così la rivelazione del Chief Technology Officer Lamborghini Rouven Mohr, a proposito dei cilindri della Lamborghini Huracan plug-in hybrid prossima ventura, sembra un po' una ''supercazzola''. Lo sanno tutti che la Huracan ha un V10 sotto al cofano, che guarda caso rientra già nel range proposto come una chissà quale anticipazione. A guardare meglio, però, quella che sembra una battuta porta con sé altre importanti implicazioni e non è l'unica cosa che Mohr ha rivelato.

LE IPOTESI La rivelazione più importante è forse questa: il propulsore sarà realizzato su misura per la Casa di Sant'Agata e non sarà in comune con altri modelli dal Gruppo Volkswagen, proprietario del Marchio Lamborghini. Detto ciò, delle due l'una: o il cuore della prossima Huracan PHEV sarà una versione elettrificata dell'attuale V10 da 5,2 litri - che dunque guadagnerà qualcosa rispetto agli attuali 640 CV e 565 Nm di coppia - oppure si potrebbe trattare di un V8 opportunamente elettrificato.

NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE... L'elettrificazione di un propulsore in linea con la tradizione, in termini di frazionamento, è già stato annunciato dal grande capo della Lamborghini Stephan Winkelmann a proposito del successore della Aventador, che manterrà un V12 sotto al cofano pur guadagnando la tecnologia plug-in hybrid: un segno di continuità che potrebbe essere la cifra stilistica anche della prossima Huracan.

...O FUORI DAGLI SCHEMI? Meno esclusivo sarebbe il passaggio dal V10 a un V8, che per ovvie economie di scala sarebbe quasi certamente un derivato degli ibridi plug-in V8 già presenti nei listini Porsche, Audi e, in futuro, Bentley: non identico, visto che Mohr parla di unità realizzata su misura, ma magari personalizzato con qualche componente dedicato e un'opportuna calibrazione. Avete presente il motore Nettuno della Maserati MC20, che discende dal V6 biturbo della Giulia Quadrifoglio?

LA TERZA VIA Alcuni rumor accennano infine per la Huracan la possibilità di un progetto inedito sviluppato internamente, e questa sarebbe una terza ipotesi: si vocifera di una potenza attorno agli 850 CV per ricucire il gap creato dalla Ferrari 296 (qui la nostra prova in video). Rumor che alla fine rispecchiano in pieno le aspettative di qualunque appassionato. Voi quale soluzione preferireste?

Fonte: Auto Express

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/07/2022