Huracan Sterrato, la Lambo coi “rinforzi” è quasi pronta

L’idea di trasformare auto da strada in “simil-SUV” non è certo nuova, e neppure priva di un certo qual fascino. Dal punto di vista estetico il risultato è spesso migliore dell’originale: è il caso di Dacia Sandero Stepway, che nella sua versione “rinforzata” acquista maggior personalità rispetto alla due volumi “liscia”, ma lo stesso discorso vale per Fiat Tipo Cross, la serie di Audi station wagon in allestimento allroad quattro, la serie Allterrain di Mercedes o Scout di Skoda ecc.

Foto spia di Lamborghini Huracan Sterrato: visuale laterale

ARRIVA L’ANNO PROSSIMO Certo, un conto è intervenire su un’auto da strada, un altro è farlo su una supercar come Lamborghini Huracán (ecco le sette cose che NON si possono fare con un'auto del genere). Eppure, anche in questo caso, l’idea è decisamente affascinante, e ormai prossima a concretizzarsi. Dovrebbe arrivare nel 2023 la Huracán Sterrato, derivata dal concept presentato ormai tre anni fa, e quello fotografato nei giorni scorsi è un prototipo molto vicino al modello finale.

Foto spia di Lamborghini Huracan Sterrato: visuale posteriore

NON LE MANCA NIENTE Trazione integrale, quattro ruote sterzanti, l’immancabile V10 aspirato da 5,2 litri e 640 CV, e fin qui tutto ok. A differenziare la Sterrato dalla sua versione da strada ci pensa la maggior altezza da terra di quasi 5 cm (47 mm per la precisione), le ruote da 20” con spalle più alte, le protezioni sotto la scocca e sotto i paraurti anteriore e posteriore, rinforzi speciali per le prese d’aria e il motore, e perfino i paraspruzzi nei passaruota. Il concept del 2019 aveva anche carreggiate più larghe di 30 mm, che non sembrano presenti su questo prototipo. Si vocifera che tra gli optional potrebbero arrivare perfino delle barre sul tetto. Staremo a vedere.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/05/2022