Nuova Lamborghini Huracàn GT3 EVO2: il video del debutto

La Lamborghini Huracàn ora ha una variante più sportiva solo per la pista, la GT3 EVO2 derivata dalla STO: eccola in video

Momento di grande fermento a Sant'Agata, dove a pochi giorni dal debutto della Lamborghini Huracàn Tecnica (versione addolcita della Huracàn STO (qui il nostro video) e più orientata alla guida su strada, ora viene svelata anche la nuova Lamborghini Huracán GT3 EVO2, esclusivamente progettata per l'uso in pista secondo i dettami del regolamento tecnico FIA 2022.

Anche la GT3 EVO2, come la Tecnica, deriva dalla Huracàn STO, ma con un percorso evolutivo diametralmente opposto. Rimangono la trazione posteriore e il motore V10 aspirato, che nella versione stradale eroga 640 cavalli di potenza. Rimane anche l'airscoop esagonale, qui collegato a uno snorkel, che sostituisce le prese d’aria laterali e rende più immediata la risposta all'acceleratore. La GT3 EVO2 guadagna poi 10 corpi farfallati attuati elettronicamente, che migliorano l’efficienza del V10 con valvole in titanio. ''L’intero sistema, progettato da Lamborghini Squadra Corse, è fissato al motore da sole quattro viti, soluzione introdotta per la prima volta su Essenza SCV12, per facilitare gli interventi di manutenzione'', si legge nel comunicato ufficiale.

Lamborghini Huracàn GT3 EVO2, le fiamme dagli scarichi dicono tutto

La carrozzeria è totalmente in carbonio: nuovi gli splitter, il diffusore e il fondo per migliorare l’efficienza aerodinamica. I fondi in carbonio, rivestiti in fibra Zylon ad alta resistenza, garantiscono insieme al nuovo diffusore un maggior carico aerodinamico rispetto all’attuale GT3 EVO. Nuovi anche i sostegni in Ergal dell’ala posteriore, che consentono maggiore precisione nella regolazione dell’ala stessa.

VEDI ANCHE

Lamborghini Huracàn GT3 EVO2, lo splitter è nuovo

Impressionanti le misure degli pneumatici Pirelli PZero, che essendo da corsa hanno una nomenclatura diversa rispetto a quelli stradali. Davanti troviamo un 325/680-18, dove 325 è la sezione in millimetri, 680 è il diametro sempre in millimetri (non il rapporto spalla, dunque) e 18 è il diametro del cerchio in pollici. Al posteriore la gomma 325/705-18 ha pari sezione, ma maggior diametro, per un'impronta a terra legermente superiore. Uguale il diametro del cerchio, quindi la spalla degli pneumatici posteriori è più alta. Aggiornato anche il sistema frenante, con nuove pinze e pastiglie, progettate da Squadra Corse sia nell'ottica delle gare endurance sia in quelle sprint.

Lamborghini Huracàn GT3 EVO2, le nuove gomme hanno tutte 325 mm di sezione

Il rollcage - la gabbia di protezione - vede l’introduzione di due montanti posteriori, e gli inediti pannelli laterali in carbon-kevlar multistrato a nido d’ape, già testati su Essenza SCV12, che incrementano la sicurezza in caso di impatto sulle portiere in rispetto dei regolamenti FIA 2022. I finestrini laterali in plexiglas sono ora fissati al pannello porta in carbonio tramite una corona di viti, ''per una maggiore rigidità strutturale e affidabilità'', dice Lamborghini. Non mancano controllo trazione e ABS, per facilitare la guida in condizioni di bassa aderenza.

Lamborghini Huracàn GT3 EVO2, il volante con regolazioni per ABS e controllo di trazione

“La nuova Huracán GT3 EVO2 non è semplicemente un’evoluzione della vettura attuale. È un progetto nuovo'', dice Giorgio Sanna, capo di Lamborghini Motorsport. Raccoglie un'eredità pesante, visto che le generazioni precedenti di Huracán GT3 sono state capaci di conquistare oltre 40 titoli internazionali in sei stagioni. ''L'obbiettivo è eguagliare il successo commerciale di 500 Huracán da corsa vendute dal 2015”. La nuova EVO2 sarà in consegna a partire dal secondo semestre del 2022; il precedente modello Huracán GT3 EVO potrà inoltre essere aggiornato alle specifiche GT3 EVO2 tramite un kit evoluzione. Il debutto in pista è programmato alla 24 Ore di Daytona 2023.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/05/2022