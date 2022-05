The Real Race, al via la terza stagione dei campionati eSport Lamborghini

A Sant’Agata Bolognese non si corre solo con il “ferro”, ma anche con le auto virtuali di Assetto Corsa Competizione, uno dei migliori simulatori di guida attualmente sul mercato. Torna infatti anche quest’anno The Real Race, terza edizione dei campionati esport di Lamborghini, durante la quale i migliori piloti virtuali del mondo si sfideranno al volante di una Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2.

L’EVENTO Per l’edizione 2022 Lamborghini ha deciso di cambiare il format della competizione, che si svolge in tre macro-regioni in cui è stato diviso idealmente il globo: Europa, Medio Oriente e Africa; Nord America e America Latina; Asia-Pacifico. Ecco come è strutturato l’evento vero e proprio:

Qualificazioni : alla fine delle quattro qualificazioni, un vincitore per gruppo accederà alla fase a gironi. Tutti gli altri partecipanti riceveranno dei punti e i primi 20 di ogni qualificazione avranno l’opportunità di accedere alla fase successiva

: alla fine delle quattro qualificazioni, un vincitore per gruppo accederà alla fase a gironi. Tutti gli altri partecipanti riceveranno dei punti e i primi 20 di ogni qualificazione avranno l’opportunità di accedere alla fase successiva Gironi : In questa fase ci saranno sei giornate di competizione, divise tra regioni. Ogni giornata consisterà in due gare e i partecipanti saranno nuovamente decisi da un sistema a punti. I primi 15 si qualificheranno alla fase finale

: In questa fase ci saranno sei giornate di competizione, divise tra regioni. Ogni giornata consisterà in due gare e i partecipanti saranno nuovamente decisi da un sistema a punti. I primi 15 si qualificheranno alla fase finale Last chance : un evento in-game offrirà a un pilota per regione l’opportunità di raggiungere la fase finale

: un evento in-game offrirà a un pilota per regione l’opportunità di raggiungere la fase finale Finale: le tre finali verranno giocate in un giorno e i migliori 16 piloti correranno per il titolo

IL TEAM Il team Lamborghini Esports è stato creato quest’anno, e conta al suo interno i piloti Jordan Sherratt, Gianfranco Giglioli e Giorgio Simonini. Il vincitore della The Real Race 2022 potrà avere la chance di unirsi al team ufficiale.

LE DICHIARAZIONI “Con questa nuova edizione di The Real Race siamo orgogliosi di mostrare ancora una volta il nostro impegno e la nostra passione per le competizioni Esports. La competizione è il miglior modo per interagire con le nuove generazioni e per espandere la nostra community”, ha dichiarato Christian Mastro, Marketing Director di Automobili Lamborghini. “Siamo convinti che i giocatori avranno la miglior esperienza possibile con la nuova Huracán Super Trofeo Evo 2 e non vediamo l’ora di scoprire quale pilota avrà l’opportunità di unirsi al nuovissimo team Lamborghini Esports al termine del campionato”.

EDIZIONE 2021 L’edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 3.100 piloti tra giugno e novembre, seguiti in streaming da oltre 1,15 milioni di spettatori. Al termine della finale, svoltasi sul circuito di Misano Adriatico, Jordan Sherratt è diventato il primo pilota virtuale di Lamborghini ed è stato ammesso nel nuovo team eSports.

