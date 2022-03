Assetto Corsa Competizione, arriva anche la Audi di Valentino Rossi

Continua ad arricchirsi di contenuti l’eccellente simulatore racing Assetto Corsa Competizione di Kunos Simulazioni, che qualche settimana fa ha anche debuttato sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

ANCHE IL DOC Il DLC - acronimo di Downloadable Content - Challengers Pack è disponibile per il momento solo su PC (ancora non si sa quando arriverà su console), e comprenderà la nuova Audi R8 LMS GT3 EVO II (con livrea personalizzata) che sarà guidata da Valentino Rossi nella prossima stagione 2022 del Campionato Fanatec GT World Challenge Europe.

Assetto Corsa Competizione Challengers Pack: la Ferrari 488 GT3 Challenge Evo

TUTTE LE ALTRE Il pacchetto comprende in totale cinque auto da corsa impegnate nelle competizioni monomarca:

Audi R8 LMS GT3 EVO II

BMW M2 CS Racing

Ferrari 488 GT3 Challenge Evo

Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2

Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)

Assetto Corsa Competizione Challengers Pack: la Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO 2

Le auto saranno disponibili anche in una serie di eventi Esports: la BMW M2 CR Racing parteciperà al BMW Sim Time Attack by Assetto Corsa Competizione, la Ferrari 488 Challenge EVO alle Ferrari Velas Esports Series, mentre Lamborghini utilizzerà la sua vettura nella competizione “The Real Race”, l’evento ufficiale esports di Lamborghini.

