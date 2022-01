Valentino Rossi, c'è l'annuncio: niente Ferrari, guiderà l'Audi del Team WRT

UNA NUOVA ERA La nuova vita di Valentino Rossi nei panni del pilota automobilistico inizierà al volante di un'Audi R8 LMS. Il nove volte iridato nel Motomondiale ha firmato un contratto con il Team WRT e parteciperà al campionato Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS nella stagione 2022. L'accordo è stato ufficializzato quest'oggi e permetterà al Dottore di gareggiare con la scuderia campione in carica della serie. Il pesarese svolgerà il programma completo, correndo sia nelle gare Sprint che in quelle Endurance.

EQUIPAGGI DA COMPLETARE Rossi, che continuerà a utilizzare l'iconico numero 46, aveva già svolto un test con il Team WRT nello scorso mese di dicembre sulla pista di Valencia, sempre al volante di un'Audi R8 LMS. Al momento, non sono stati comunicati i nomi dei piloti che completeranno l'equipaggio di Valentino nelle due competizioni.

VEDI ANCHE

Valentino Rossi nel box del Team WRT

SOLUZIONE PERFETTA Commentando la decisione di unirsi al Team WRT, Rossi ha spiegato: ''Sono felice di unirmi al Team WRT per un programma completo nel Fanatec GTWCE powered by AWS. Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di corse automobilistiche e che sono sempre stato interessato a gareggiare su quattro ruote una volta che la mia carriera in MotoGP fosse giunta al termine. Ora sono completamente disponibile a dedicarmi ad un programma di corse automobilistiche di alto livello e con il giusto approccio professionale. Il Team WRT è la soluzione perfetta che stavo cercando e sono ansioso di iniziare questa nuova avventura con loro''. Tramonta così, almeno per ora, il sogno di vedere lo sportivo italiano più famoso al mondo mettersi al volante della macchina italiana a sua volta più famosa al mondo, ovviamente la Ferrari.

DESIDERIO DI VITTORIA Il boss del Team WRT, Vincent Vosse, ha sottolineanto l'importanza dello sbarco di Valentino Rossi nella sua scuderia e nel campionato: ''Sono sicuro che molti fan saranno contenti quanto noi che Vale stia iniziando una nuova carriera su quattro ruote e che lo stia facendo nel GT, con il Team WRT e Audi. Sappiamo tutti cosa rappresenti come campione di moto e figura sportiva Vale, ma soprattutto è un vero pilota e uno sportivo molto professionale e competitivo, desideroso di essere il più vincente possibile nella nuova sfida che ha deciso di abbracciare. Questo è esattamente il motivo per cui volevamo davvero lavorare con lui. Il test che abbiamo fatto a Valencia è stato estremamente positivo per entrambe le parti, in termini di feedback tecnico e approccio lavorativo, e da lì abbiamo preso le nostre decisioni. Diamo un caloroso benvenuto a Vale nella famiglia WRT, sono sicuro che partiremo per un'esperienza molto eccitante per entrambi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/01/2022