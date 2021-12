Valentino Rossi ha provato l'Audi R8 del team WRT

DIREZIONE GT Nemmeno il tempo di scendere dalla moto che Valentino Rossi si è tuffato nel mondo delle ruote coperte. Il nove volte campione del mondo di motociclismo ha da tempo fatto sapere di essere molto interessato a cimentarsi nelle competizioni con vetture GT ora che si è ritirato dalle corse motociclistiche. L'italiano sarà nuovamente al via nei primi giorni di gennaio della 12 ore del Golfo, corsa a cui aveva già preso parte negli anni scorsi peraltro vincendo sempre a bordo di una Ferrari come farà il prossimo mese.

TEST A SORPRESA CON AUDI Ciò che ha colto tutti impreparati è che il 42enne ha provato sul circuito di Valencia l'Audi R8 GT3 del team WRT. Rossi aveva anche provato la Ferrari di Formula 1 una decina di anni fa. I test effettuati a più riprese e in occasioni ufficiali quali i test collettivi invernali sembravano portare ad uno sbarco nel circus del dottore. Se la Formula 1 non si è concretizzata, le successive sporadiche partecipazioni al GT World Challenge Europe o alla 12 ore araba sempre a bordo di una Ferrari avevano fatto intuire che con il reparto corse di Maranello qualcosa fosse in fase di elaborazione. Invece Rossi ha sondato un terreno nuovo girando oggi con una vettura del team belga diretto da Vincent Vosse (foto sopra) che quest'anno ha vinto ovunque. La squadra belga di riferimento per Audi sport nelle competizioni GT non solo ha trionfato nel GT World Challenge Europe, sia sprint che endurance cup, ma anche fatto man bassa nel World Endurance Championship e nell'European Le Mans Series dove ha corso con una LMP2. Ciliegina sulla torta il centro - stava per essere una doppietta, poi sfumata all'ultimo giro - alla 24 ore di Le Mans. Proprio la classica francese potrebbe essere uno degli obiettivi di Valentino Rossi, che intanto ha espresso il suo apprezzamento anche per la serie IMSA nord-americana.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/12/2021