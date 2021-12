Ufficiale: Rossi in gara alla 12 ore del Golfo con la Ferrari

SI TORNA IN PISTA! Sta ancora valutando a quale campionato partecipare con continuità, Valentino Rossi, ma intanto un punto fermo l'ha già messo sul suo futoro a quattro ruote, ed è la partecipazione alla 12 ore del Golfo, una corsa già nota e vinta in passato dal centauro di Tavullia. Al volante della stessa Ferrari 488 GT3 con la quale, in compagnia di Luca Marini e dell'amico Alessio ''Uccio'' Salucci nel 2019 vinse nella categoria Pro Am, il Dottore tornerà in pista ad Abu Dhabi l'8 gennaio prossimo per riconquistare il primato e riprendere dimestichezza con il volante e i pedali dopo aver appeso il casco al chiodo nel Motomondiale non più tardi di qualche settimana fa.

VEDI ANCHE

12 Ore del Golfo 2019, la Ferrari 488 di Valentino Rossi (Kessel Racing)

OTTIMI TRASCORSI Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci saranno il terzetto del team VR46 Monster Kessel e parteciperanno nella classe GT3 Pro Am con la Ferrari 488 GT3 numero 46. Nel 2019, come detto, arrivò il successo nella Pro Am e il terzo posto assoluto, mentre nell'edizione 2020 (disputata eccezionalmente in Bahrain ai primi di gennaio 2021 a causa della pandemia) l'equipaggio giallo-nero salì sul podio, secondo nel GT Pro-Am, e fu quarto assoluto. Il futuro di Rossi è con le ruote coperte, e chissà che questa gara non gli schiarisca le idee su quale campionato fare, tra il Fanatec GT World Challenge e il FIA WEC, magari sempre al volante di una ''rossa''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/12/2021