Torna la 100km dei campioni al ranch di Rossi! E c'è... Lorenzo!

DI NUOVO INSIEME Grandi, grandissimi rivali per gran parte della loro carriera, e ora, non proprio amici, ma quasi. Sembrano essere diventati tali Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, dopo anni di gazzarre in pista e fuori, la vita oltre le moto è cominciata per entrambi. E per entrambi c'è ancora, sempre, la moto al centro della loro testa. Ed è proprio su una pista, stavolta sterrata, che i due torneranno a sfidarsi, ma saranno in buona compagnia, visto che in sella ci saranno anche Alex Rins, Maverick Vinales e Jeremy McGrath e tanti, tanti altri.

8 maggio 2020, Valentino Rossi si allena al ranch

PARTERRE DE ROI Senza girarci ancora in torno: oggi e domani (4 e 5 dicembre 2021) si accendono i motori al Motor Ranch di Tavullia, dove va in scena la 100km dei campioni, al ritorno dopo un anno di assenza per pandemia, con la sua settima edizione. Il parterre è sempre più ''de roi'' per Valentino, che oltre agli storici rivali ed ex compagni di team, ospiterài ragazzi dell'academy a tanti, tantissimi altri piloti professionisti, come Luca Marini, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio per citare quelli della MotoGP (Bez e Diggia freschi di promozione), oppure Jake Dixon, Albert Arenas, Augusto Fernandez, Celestino Vietti, Niccolò Antonelli (anch'esso appena promosso) dalla Moto2, Dennis Foggia, Andrea Migno, Stefano Nepa, Elia Bartolini, Alberto Surra, Xavier Artigas e John McPhee dalla Moto3 ma anche piloti Superbike come Chaz Davies, Axel Bassani, Tito Rabat e Iker Lecuona (quest'anno in MotoGP).

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, oggi di nuovo insieme in Yamaha

''GRAZIE VALE'' Ci sarà qualche assenza di spicco, come le due superstar della MotoGP attuale, Fabio Quartararo (impegnato alla premiazione dei premi FIM) e Francesco Bagnaia (fresco di intervento per rimuovere le placche al ginocchio), o ancora Franco Morbidelli, che si sta concentrando sulla ripresa dall'infortunio che ha condizionato tutta la sua annata 2021. Al netto di queste assenze, non mancheranno come sempre tantissimo divertimento e una competizione serrata tra le coppie che si sfideranno in pista, con la solita scansonatezza di sempre e con la novità Lorenzo che ha fatto e farà scalpore. Dal canto suo il maiorchino è entusiasta dell'invito, e sui social ha scritto sui suoi social: ''Grazie per l'invito Vale, sei un grande, è ua figata essere alla 100km dei Campioni è un sogno correre su quella pista, sono sicuro che ci divertiremo un sacco''. Il modo migiore per suggellare una bella rivalità, ma anche, forse, una nuova amicizia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/12/2021