Audi A1 2023, cambio di nome per la piccola di Ingolstadt

La compatta citycarver cambia nome e diventa allstreet. Novità (piccole) in arrivo anche per A4 allroad quattro e per i maxi SUV Q7 e Q8

Con la presentazione dei modelli per il 2023, Audi si prepara a qualche piccola, grande novità per alcuni modelli della sua gamma. Vediamoli con ordine.

Audi A1 allstreet 2023: visuale di 3/4 posteriore

La prima novità riguarda la più piccola di Ingolstadt, la A1 citycarver, che con il MY2023 cambierà nome diventando Audi A1 allstreet. La cugina di Polo, Fabia e Ibiza assumerà fin da subito la nuova denominazione, mentre rimarranno invariati motorizzazioni e prezzi, con il listino che apre a 24.450 euro. Al debutto anche un nuovo pacchetto estetico ricco di dettagli color nero lucido, volto a esaltare l’indole sportiveggiante della cittadina tedesca.

Audi A4 allroad quattro 2023: visuale di 3/4 anteriore

Sempre a proposito di dettagli sportivi color nero lucido, arriva su Audi A4 allroad quattro un nuovo optional estetico chiamato Black Optics Pro. Con questo pacchetto, la station con look da SUV assumerà un look davvero total black, con dettagli in nero lucido che coinvolgono la cornice del parabrezza e dei finestrini, le calotte degli specchietti laterali, gli scarichi posteriori, le barre sul tetto, la cornice e gli elementi verticali della griglia anteriore, le prese d’ara anteriori, il contorno del diffusore posteriore e la cornice del paraurti posteriore. Manco a dirlo, sono in color nero lucido anche i quattro anelli di Audi e il lettering di A4 allroad.

Audi A4 allroad quattro 2023: visuale di 3/4 posteriore

NUOVI COLORI Il pacchetto Black Optics Pro è disponibile da oggi a 775 euro (prezzo per la Germania). In aggiunta a questo, è possibile richiedere le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori in grigio metallizzato. Al debutto anche due nuovi colori per la carrozzeria: Chronos Gray e il District Green di queste foto.

Audi MY 2022: i SUV Q7 e Q8

Per il MY2023 i due maxi-SUV di lusso di Ingolstadt cambiano pelle: spariscono i colori Florett Silver, Galaxy Blue e Barrique Brown, sostituiti dai metallizzati Satellite Silver, Waitomo Blue e Tamarind Brown. Di serie per entrambi i modelli, su tutti gli allestimenti, eleganti cuciture a contrasto sulla plancia, oltre ad alcuni aggiornamenti a non meglio precisati elementi dell’abitacolo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/05/2022