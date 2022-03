Ecco la nuova Audi Q5: l'ultima con motori benzina e diesel?

CANTO DEL CIGNO PER I MOTORI CONVENZIONALI? Uno dei cavalli di battaglia di Audi, la Q5, si avvicina al cambio di generazione. Siamo solo all’inizio dei test su strada, ma questo è il segnale che il SUV tedesco è entrato nella seconda fase di progetto, quella che ne anticipa il debutto. Le foto che vedete sono le prime dei prototipi pizzicati durante i collaudi e ci mostrano il nuovo modello ancora decisamente camuffato dalle pellicole mimetiche. Prima notizia: è probabile che questa sia l'ultima Q5 con motori a combustione interna prima della definitiva svolta verso l’elettrico puro. Audi, come molte case automobilistiche, sta pianificando un futuro EV e l'anno scorso ha annunciato che avrebbe smesso di sviluppare nuovi motori a benzina nel 2026 e che avrebbe chiuso con le vendite di veicoli a combustione interna dal 2030. Questo ha tutto l’aspetto di un chiaro segnale di come la futura Q5 rappresenterà il canto del cigno per questo modello con motori convenzionali. Tuttavia, i lavori procedono rapidamente e per il suo prossimo SUV compatto di lusso, Audi sta continuando il suo lavoro di sviluppo sulla piattaforma MLB con il capo dello sviluppo tecnico della casa automobilistica, Oliver Hoffman, che ha definito la gamma di motori a combustione in arrivo “la migliore che il costruttore abbia mai lanciato”. È probabile che venga offerta una gamma di motori benzina e diesel ibridi leggeri e sarà nuovamente offerta la variante plug-in hybrid.

Nuova Audi Q5: potrebbe essere l'ultima della famiglia con motori convenzionaliSTILE EVOLUTO E PIÙ MODERNO Sebbene questo muletto abbia uno design provvisorio, la forma generale sembra cambiare leggermente. Con una parte anteriore apparentemente più alta, la calandra pare essere più verticale rispetto al modello attuale e ci sono altri dettagli che ne rendono complessivamente più moderno il look come le proporzioni della coda e l’andamento orizzontale dei fanali posteriori. Anche se è un po’ azzardato affermarlo, sembra prendere in prestito elementi stilistici dal nuovo SUV Q6 e-tron. Nessuna informazione riguardo abitacolo e tecnologia infotainment, ma c’è da aspettarsi un’altra piccola rivoluzione anche sotto questo aspetto. Nebbia più totale, infine, sull’arrivo del nuovo SUV Audi, anche se voci di corridoio più o meno confermate anche dalla stampa estera, fanno sapere che la nuova Q5 potrebbe arrivare già nel 2024, pur se la data più probabile è fissata per il 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/03/2022