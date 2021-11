Audi Q5 Sportback 40 TDI: per cambiare idea sui SUV coupé. La prova

Non sono mai stato un fan dei SUV coupè ma, con le sue Sportback, Audi mi sta facendo cambiare idea. La loro coda meno verticale e più filante rende l’impatto visivo meno furgonato facendole sembrare più vicine a cinque porte, hatchback come dicono gli anglosassoni, montate su gomme giganti. La Audi Q5 Sportback non fa eccezione e mi rendo conto delle sue dimensioni effettive soltanto quando la posteggio di fianco a vere hatchback.

Audi Q5 Sportback e il suo caratteristico profilo

Le sue proporzioni ingannano: la Q5 Sportback è lunga 469 centimetri, larga 189 (specchi esclusi) e alta 166, misure esattamente uguali - millimetro più, millimetro meno - alla normale Q5 che, pur non avendo una coda verticale come quella di un furgone, ha un impatto visivo più ingombrante. Scegliere tra una delle due sorelle Q5 mi metterebbe in imbarazzo, trovo entrambe gradevoli. Un dettaglio estetico che non apprezzo è il profilo satinato, o nero in questo caso, che unisce le luci di coda, mi pare un dettaglio lezioso inutile.

Audi Q5 Sportback, ''lato B''

All’interno, poi, la coda filante della Q5 Sportback limita soltanto di 16 millimetri lo spazio per la testa di chi siede dietro, ma rimane molto spazio anche per i più alti. Limita anche lo spazio per i bagagli quando si supera la soglia della tendina avvolgibile ma, anche in questo caso, rimane sempre molto spazio e si riescono a stratificare borse in quantità. In numeri, la Q5 Sportback ospita 510 litri sotto la tendina e 1480 con i sedili posteriori ripiegati, rispettivamente 10 e 40 litri in meno rispetto alla normale Q5.

Q5 Sportback, il vano bagagli

ERGONOMICA Misure a parte, all’interno la Q5 Sportback mostra il medesimo stile della sorella dalla silhouette meno sportiva, fatto di una plancia pulita e poco ingombrante visivamente, segnata in tutta la larghezza da un profilo sottile, su cui svetta il display da 10,1 pollici dell’infotainment. Sulla consolle centrale trovo tutti i comandi della climatizzazione e, più sotto, i comandi accessori come per esempio il bilanciere del Drive Select, per selezionare facilmente le modalità di guida. A proposito di comandi, apprezzo sempre sulle Audi la posizione del comando che attiva e disattiva il mantenitore di corsia, funzione utile in alcune occasioni e odiosa, se non pericolosa, in altre, piazzato sulla punta della leva a sinistra del volante. Comodi e facili da usare sono anche i comandi sul volante stesso.

Q5 Sportback dall'interno

ALTEZZA MEZZA BELLEZZA? Calato nel design moderno e nella qualità fatta di materiali, rifiniture e dettagli apprezzabili al tatto e alla vista, mi trovo seduto a un posto di comando che, come su quasi tutti i SUV, è un po’ troppo alto per il mio desiderio di guidare più in basso e più sdraiato possibile. Vorrei anche un volante meno inclinato: è uno dei rari casi in cui non lo tiro il più possibile verso di me poiché così facendo, data la sua inclinazione, oltre ad avvicinarsi la corona si troverebbe ancora più in alto. Non è la mia posizione di guida preferita, ma mi ci sono abituato in fretta e non l’ho trovata scomoda nemmeno dopo parecchie ore al volante.

Q5 Sportback: volante multifunzione

La Q5 Sportback 40 TDI è il giusto mezzo tra le due alternative, la 35 TDI e la 50 TDI. Audi mostra una apprezzabile eleganza nel non esibire con targhe e targhette il suo (piccolo) cuore elettrico, forse perché in tutti e tre i casi si tratta di motori termici coadiuvati da un sistema mild hybrid a 12V, non da più performanti ed efficaci sistemi mild hybrid a 48V. Con i suoi 204 cavalli e 400 Nm tra 1.750 e 3.250 giri, il quattro cilindri duemila ha quanto basta per muovere agilmente e con soddisfazione di chi guida i 1.900 kg in ordine di marcia della Q5 Sportback. Certo, la 50 TDI, con il suo sei cilindri da 286 cavalli e 620 Nm tra 1.750 e 3.000 giri, ingolosisce chi apprezza prestazioni e sound, ma la 40 TDI ha tutto quanto serve anche per chi va di fretta.

Q5 Sportback 40 TDI, motore 2 litri diesel mild hybrid 12 Volt

Con un intervallo di coppia massima così esteso, il cambio automatico a doppia frizione S tronic non fa fatica a trovare la marcia giusta tra le sette a disposizione e raramente si avverte il suo lavoro tra una cambiata a l’altra. Tutto è fluido, sia che si viaggi al passo, sia che si usino gli speroni per far galoppare la Q5 Sportback. A seconda dello stile di guida si consumano in media 8/9 litri di gasolio ogni 100 km.

Q5 Sportback 40 TDI, consumi sostenibili

SOFT SUV Il comfort a bordo non manca. Mi trovo ben insonorizzato dall’esterno anche in velocità dove si sente in sottofondo il rotolamento delle grandi gomme taglia 225/45 montate su cerchi da 20 pollici, ma che non produce frequenze fastidiose, quasi una presa di contatto sonora e rassicurante con l’asfalto. Va detto che questa Q5 Sportback è equipaggiata con i vetri laterali anteriori acustici come il parabrezza, un utile optional da 180 euro. Si viaggia bene anche grazie a sospensioni ben tarate, sostenute quando serve, ma in grado di assorbire anche avvallamenti e buche profondi senza scomporsi e attutendo bene l’impatto.

FORZA QUATTRO Grazie a un assetto così ben tarato, la Q5 Sportback si lascia guidare veloce anche nel misto e nel misto stretto, anche dove il fondo farebbe scomporre altre auto. La guida veloce è resa piacevole anche dallo sterzo, che non è particolarmente diretto, particolarmente svelto, ma è sempre piuttosto preciso per farmi mettere le ruote anteriori esattamente dove voglio. La trazione quattro ultra completa l’opera con un’azione mirata sulle quattro ruote che evita il sottosterzo e rende l’avantreno abbastanza tagliente per farmi divertire a impostare bene le traiettorie in curva.

Q5 Sportback: ok l'assetto è giusto

La Q5 Sportback, con la sua carrozzeria filante montata su grandi ruote mi fa pensare a un giocattolone, e anche alla guida mi diverto. Per una Audi Q5 Sportback si spendono almeno 54.900 euro per una 35 TDI, 57.600 euro per una 40 TDI quattro S tronic, o 65.800 se si sceglie anche l’allestimento S line plus come per la Q5 Sportback della mia prova su strada. Un allestimento che porta in dote quasi tutto il desiderabile, dal sistema di navigazione e infotainment più sofisticato MMI touch con virtual cockpit plus ai sedili anteriori sportivi in pelle e tessuto, dai cerchi in lega da 20” alle finiture sportive S line, dalle luci ambiente al serbatoio da 70 litri. mancano all’appello gli ottimi fari LED Matrix con luci posteriori LED (1.340 euro, se volete esagerare il prezzo sale a 2.540 euro se scegliete il pacchetto che include anche le luci posteriori OLED con firma luminosa personalizzata), i cristalli anteriori acustici e il tetto panoramico per gli amanti, come me, del genere (1.840 euro).

Audi Q5 Sportback 40 TDI, prezzi da 57.600 euro

Audi Q5 Sportback 40 TDI quattro S tronic Motore 4 cil. 1.968 cc Diesel Mild Hybrid 12 Volt Potenza 204 CV a 3.800-4.200 giri/min. Coppia 400 Nm a 1.750-3.250 giri/min. Velocità max. 222 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,6 secondi Trazione integrale quattro ultra Cambio automatico doppia frizione 7 rapporti Consumi (WLTP) 6,3-6,9 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 165-181 g/km Dimensioni 4,69 x 1,89 x 1,66 metri Bagagliaio 510-1.480 litri Prezzo da 57.600 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 23/11/2021