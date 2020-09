LATO B DA SIRENA PER IL NUOVO SUV Dopo la prova su strada di Q3 Sportback e il video test di Q8, oggi vi parliamo dell'ultimo arrivato. Si tratta, naturalmente, di Audi Q5 Sportback 2021, già avvistato al Nurburgring questa estate. L'anello di congiunzione tra Q3 e Q8, declinato con forme più sportive, è stato presentato nella sua veste definitiva.

Come ogni Sportback che si rispetti, la carrozzeria è quella coupé, coi montanti posteriori fortemente inclinati. Audi Q5 Sportback si caratterizza per i fanali posteriori OLED, con firma luminosa visti sulla nuova Audi Q5. Davanti, i fari di serie sono full LED, ma su richiesta è possibile avere anche i proiettori Audi Matrix LED. All'allestimento standard si affianca, come di consueto, lo sportiveggiante S Line. Audi Q5 Sportback è lunga 4,69 metri - 8 millimetri in più di Q5 - mentre larghezza (1,89 metri), altezza (1,66 metri) e passo (2,82 metri) sono identici a quelli della versione standard. Per i cerchi, ben 21 diversi design tra i quali scegliere e misure da 18 a 21 pollici.

Il nuovo SUV coupé debutterà in Europa col motore 2.0 TDI quattro S tronic: il propulsore eroga 204 CV e 400 Nm di coppia e risponde alle più recenti normative Euro 6. Audi Q5 Sportback è basato su un sistema con tecnologia mild hybrid a 12 Volt, con un alternatore-starter collegato all'albero motore che recupera l'energia nelle fasi di decelerazione e la immagazzina nella batteria agli ioni di litio. Quando si rilascia il pedale dell'acceleratore Q5 Sportback è in grado di sfruttare la funzione veleggio a motore spento anche in movimento, grazie a un sistema start&stop dal range di utilizzo esteso. Questa motorizzazione è accreditata, tra l'altro, di una capacità di traino di ben 2,4 tonnellate, ma il sistema mild hybrid farà un ulteriore step di potenza con l'arrivo, in seguito, di un V6 TDI MHEV 48V e vedremo anche due benzina 2.0 TFSI MHEV 12V, un ibrido plug-in ''TFSI e'' in due varianti di potenza, nonché la versione sportiva SQ5.

Nuovo Audi Q5 Sportback è dotato di serie di assetto sportivo. In alternativa è possibile optare per la variante sportiva con ammortizzatori elettroidraulici regolabili o, al top della gamma, per le sospensioni pneumatiche adattive - Adaptive Air Suspension - che consentono di variare l'altezza da terra dell'auto con un'escursione massima di 60 mm. In fuoristrada permettono di aumentare l'altezza del SUV dal suolo di 45 mm, mentre in autostrada e con modalità Dynamic Q5 Sportback si abbassa di 15 mm, a tutto vantaggio della penetrazione aerodinamica. Con un apposito tasto nel bagagliaio, inoltre, è possibile avvicinare la soglia al suolo di 55 mm per agevolare le operazioni di carico.

Da un SUV, però, ci si aspetta anche questo: che abbia molto spazio a bordo. Nuovo Audi Q5 Sportback garantisce 510 litri di capienza del bagagliaio, che diventano 1.480 litri abbassando i sedili posteriori. A richiesta ci sono anche i sedili plus: scorrevoli in avanti e con regolazione dell'inclinazione degli schienali, che permettono di aumentare al capienza con 5 persone a bordo fino a 570 litri. Il portellone elettrico è di serie.

Anche sul fronte della tecnologia a bordo, nuovo Q5 Sportback condivide con Q5 la piattaforma modulare di infotainment MIB 3. La strumentazione può contare sull'Audi Virtual Cockpit Plus digitale con display Full HD da 12,3'', mentre l'head-up display è optional. Il display touch ad alta risoluzione è da 10,1'' e il comando vocale riconosce le espressioni di uso comune: optando per il pacchetto Audi connect navigazione e infotainment plus, invece, il sistema risponde non solo sulla base delle informazioni presenti in abitacolo, ma sfruttando anche le informazioni presenti nel cloud, integrandole dunque online.

Non solo comfort a bordo, ma anche tecnologia in favore della sicurezza. Stiamo parlando degli ADAS, i sistemi avanzati di assistenza al guidatore. Audi Pre Sense City è di serie: attiva segnalazioni acustiche, tattili e visive e in ultimo la frenata automatica. Tra i sistemi disponibili su richiesta ci sono l'assistente alla svolta, l'avviso di uscita e il Collision Avoid Assist che aiuta il guidatore a girare il volante nel modo giusto per evitare gli ostacoli. A completare il quadro dell'assistenza adattiva alla guida ci pensano adaptive cruise control, traffic jam assist e active lane assist, che insieme mantengono velocità, distanza di sicurezza e corsia. Il predictive efficiency assistant, infine, fornisce le indicazioni per uno stile di guida pulito e votato al contenimento dei consumi.

Il nuovo SUV Audi Q5 Sportback, che sarà prodotto come il fratello Q5 nello stabilimento messicano di San José Chiapa, arriverà in Italia nel corso del primo semestre 2021. Sebbene non siano stati ancora resi noti i prezzi ufficiali, visto il listino delle Audi Q3 e Q3 Sportback, ci aspettiamo che la Q5 coupé possa costare circa 3.000 euro in più rispetto alla Q5 standard. Se la nostra supposizione è corretta, la versione di lancio Audi Q5 Sportback 2.0 TDI MHEV quattro S tronic potrebbe attaccare a circa 56.000 euro.