AUDI SPORT PENSA A UNA SUPER WAGON ELETRICA? Audi ha confermato che a partire dal 2026 lancerà solo veicoli completamente elettrici, eliminando gradualmente i modelli con motore convenzionale. Questo vale anche per la gamma di Audi Sport, con la RS e-tron GT che mostra già un gran bel potenziale. Però parlando di Audi Sport non può che venire in mente il suo cavallo di battaglia, ovvero la RS 6 Avant e per questo motivo è spontaneo chiedersi quale sarà il futuro della popolare super wagon di Ingolstadt. Una ipotesi ce la suggeriscono i media britannici, che ipotizzano come Audi potrebbe lavorare su una futura RS 6 e-tron per il 2023, che affiancherà la versione di produzione del concept A6 e-tron che ha debuttato la scorsa primavera.

Audi RS 6 Avant elettrica: la wagon attuale con motore V8 biturbo da 600 CV

IN ARRIVO LA A6 A ZERO EMISSIONI Con una lunghezza di 4,96 m, il prototipo è di dimensioni simili all'attuale berlina A6, che in futuro potrebbe confrontarsi con modelli del calibro della futura BMW i5 e della Mercedes-Benz EQE. Non è escluso che sul tavolo degli ingegneri ci sia anche il progetto di una A6 e-tron Avant, che giustificherebbe l’arrivo di una sportiva come la RS6 wagon 100% elettrica. Infatti, condividendo l’architettura DPI con l'Audi Q6 e-tron e la Porsche Macan, è auspicabile che l'A6 e-tron possa essere disponibile con modelli altamente prestazionali, sostituendo di fatto le attuali S6 e RS 6. Il concept della A6 e-tron è equipaggiato con una batteria da 100 kW che dà energia a due motori per una potenza complessiva di 350 kW/476 CV e 800 Nm di coppia. Questo livello di prestazioni lo porta al di sopra dell'attuale S6 che eroga 450 CV e 600 Nm di coppia grazie al motore TSFI V6 biturbo da 2,9 litri. Tuttavia, per quanto veloce, il concept della A6 e-tron non può competere con l'attuale ammiraglia RS6, che è equipaggiata con il V8 biturbo da 4,0 litri per 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Queste cifre sono molto vicine a quelle della RS e-tron GT, con una potenza che arriva fino a 475 kW/646 CV e 830 Nm di coppia. Questo propulsore elettrico sembra perfetto per l'imminente RS6 e-tron, dandogli abbastanza grinta per affrontare i rivali di BMW M e Mercedes-AMG.

Audi RS 6 Avant elettrica: il concept della A6 e-tron potrebbe arrivare anche in versione wagon

UN DESIGN SIMILE ALLA VERSIONE BASE A differenza dell'attuale generazione di RS6, che presenta una carrozzeria che condivide solo le portiere anteriori, il tetto e il portellone con la gamma A6/S6, la RS6 e-tron avrà uno design probabilmente più simile alla A6 e-tron. Una strategia analoga è stata seguita da e-tron GT e RS e-tron GT, e il risultato, secondo noi, è ben riuscito in termini di sportività ed eleganza. Altro dettaglio da non sottovalutare, la futura super sportiva elettrica offrirebbe molta più praticità dell’attuale, poiché l’architettura BEV si tradurrà in un abitacolo più spazioso e quasi certamente un volume di carico superiore.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/11/2021