Audi Q5 e-tron, ecco l'elettrica. Ma arriverà pure in Italia?

Mettiamo innanzitutto ordine tra tutte quelle cifre alfanumeriche. Quella appena presentata al Salone di Guangzhou è nuova Audi Q5 e-tron, ovvero Audi Q5 full electric. Ma con l'Audi Q5 che noi tutti conosciamo, ha poche affinità. Modello rivolto esclusivamente - e probabilmente, non soltanto momentaneamente - al mercato cinese, Q5 e-tron è semmai parente stretta di Audi Q4 e-tron, con la quale condivide il pianale modulare MEB. In sostanza, Q5 e-tron sta a Q4 e-tron come Volkswagen ID.6 (altra esclusiva per la Cina) sta a Volkswagen ID.4. Solo, in chiave un po' più ''premium''.

Audi Q5 e-tron, Salone di Guangzhou 2021

6 PRONTO? L'Europa resta invece in attesa di nuova Audi Q6 e-tron, modello progettato sulla piattaforma elettrica di maggiori dimensioni (PPE) sempre del Gruppo Volkswagen stesso. Un po' più chiaro, ora?

VEDI ANCHE

MISURE Abbiamo già sbirciato Audi Q5 e-tron nei mesi scorsi, quando foto del modello di produzione trapelarono attraverso il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese. Ne conoscevamo perciò già il design, almeno in buona parte. La lunghezza cresce fino a 4 metri e 87 cm, rispetto ai 4 metri e 59 cm di Q4 e-tron: l'aumento risiede soprattutto nel passo, di 2 metri e 97 cm rispetto ai 2 metri e 76 cm di Q4 e-tron, ma anche nel più pronunciato sbalzo posteriore.

Audi Q5 e-tron di lato

INTERNI Di conseguenza, l'abitacolo è più generoso e ospita fino a sette passeggeri su tre file di sedili. Una volta in vendita, entro il 2022, Q5 e-tron sarà inoltre disponibile con un layout interno a sei posti con due sedili singoli in seconda fila.

MOTORI Audi è ancora timida sui dati tecnici, sappiamo tuttavia che il nuovo SUV elettrico di taglia large sarà disponibile almeno in tre diverse forme di propulsore. Q5 40 e-tron equipaggiata con un motore singolo da 201 CV e trazione posteriore, mentre l'ammiraglia Q5 50 e-tron adotta una configurazione a doppio motore da 300 CV e trazione integrale. Secondo quanto riferito, entrambi riceveranno un pacco batteria da 83,4 kWh, mentre la variante ''basic'' Q5 35 e-tron sarà provvista di un singolo motore da 177 CV e una batteria meno capace.

Audi Q5 e-tron, interni a 7 posti

MADE IN CHINA Audi Q5 e-tron sarà prodotta in Cina dalla joint venture VW-SAIC, insieme alla cugina VW ID6. E laggiù trascorrerà la vita intera.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/11/2021