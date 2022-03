Audi A6 e-tron: le prime foto della nuova BEV di Ingolstadt

A6 E-TRON FA SUL SERIO, ECCO LE PROVE Circa un anno fa Audi ha svelato il concept di una berlina 100% elettrica, che andrà a piazzarsi direttamente nel segmento E, quello dei modelli di medio/grandi dimensioni. Ma è solo di pochi giorni fa la presentazione della gemella con carrozzeria wagon, a riprova che la Casa tedesca sta lavorando su una doppia configurazione di quella che sarà la futura A6 a zero emissioni. La prossima Audi A6 e-tron sarà costruita sulla nuova piattaforma PPE, che condividerà con l’inedita Porsche Macan EV, ma anche con la Q6 E-tron, per non parlare degli altri modelli in arrivo, ma di cui non abbiamo notizie certe. Ebbene, le immagini che vedete adesso mettono la parola fine ai dubbi riguardo l’arrivo della nuova Audi: la A6 e-tron si prepara al gran debutto e oggi possiamo vedere i prototipi della versione berlina girare su strada durante i collaudi. Sebbene questo sia il primo avvistamento di un modello ancora sotto mimetizzazione, ci dà spunto per alcune interessanti considerazioni a livello di design.

VEDI ANCHE

Nuova Audi A6 e-tron: la berlina tedesca 100% elettrica durante i collaudiSTILE MODERNO E DIVERSO DAL SOLITO Innanzitutto, i fari hanno un profilo completamente diverso da quello che si può vedere oggi sulla A6. Invece di un fanale a elemento singolo, il prototipo è dotato di fari sdoppiati. Il concept alla base della A6 e-tron presentato nell’aprile 2021 aveva un aspetto assai elegante con una linea del tetto inclinata e un design in stile fastback nella zona posteriore. Ci piace pensare che il modello di produzione resterà simile poiché lo stile è davvero ben riuscito. Osservando il prototipo, si percepisce che il modello appare straordinariamente vicino al concept pur con il faro sdoppiato che definisce in modo inequivocabile il design, confermandosi come la più grande sorpresa per la zona anteriore. Per adesso non possiamo spingerci oltre, poiché è prematuro azzardare ipotesi su powertrain, autonomia o altro. L’abitacolo rispecchierà quello dei modelli BEV di ultima generazione, ma con una naturale evoluzione del layout e anche dei sistemi infotelematici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/03/2022