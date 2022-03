Nuova Audi Q6, ma non è quella dedicata a noi. Infatti è enorme

Una cifra in meno di Q7, ma in realtà è il SUV Audi più grande di sempre. Q6 sarà venduto esclusivamente sul mercato cinese

Se cerchi un'Audi e al tempo stesso cerchi un SUV, hai l'imbarazzo della scelta. Ma se pensi non esista nulla di più mastodontico di Audi Q7, ti sbagli. La filiale cinese dei Quattro Anelli ha infatti appena lanciato un SUV ancora più grande. Ma che nonostante le misure, si registra all'anagrafe come Audi Q6. Da non confondersi con Q6 e-tron, futuro fratello gemello di futura Macan elettrica. Paese che vai, nomenclatura che trovi.

ESTERI Secondo CarNewsChina.com, nuova Q6 si basa sulla stessa piattaforma di Volkswagen Atlas: un dislocamento di 5 metri e 10 da targa a targa, ma lo stesso passo di 2 metri e 97 del cugino di marca VW: curiosamente, una misura leggermente più corta dell'interasse di Q7.

DE GUSTIBUS Mentre il DNA del design Audi è chiaro, il risultato non sembra così attraente come gli altri SUV di Ingolstadt. I fari ammiccanti e un'imponente griglia fanno del loro meglio per conferire un po' di presenza all'auto, ma le luci supplementari situate sotto gli elementi principali stonano col quadro generale. Il profilo laterale è meglio riuscito, con un design pulito e ordinato, sollevato da svolazzi argentati sulle portiere e sul montante D. La parte posteriore arrotondata, con barra luminosa, si ispira vagamente a Q8 per salvare capra e cavoli.

INTERNI Dentro, la Q6 made in China è leggermente meno premium che la maggior parte dei modelli Audi per l'Europa. Tuttavia, mantiene la configurazione a doppio touchscreen ed esprime pure alcuni tocchi adorabili, come le finiture in legno a poro aperto. Se non altro, Q6 ​​dovrebbe dimostrarsi molto pratico: la sette posti vanta un layout 2-3-2, ma sarà offerta anche una sei posti con layout 2-2-2.

MOTORI Sulla versione base, la spinta arriverà dal 2,0 litri turbo di Gruppo VW portato a 231 CV, ma sarà disponibile anche un modello di potenza superiore con 265 CV e trazione integrale. Rimpiangerete di non poterlo mai vedere sulle nostre strade, oppure no?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/03/2022