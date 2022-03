Audi A3 Sportback plug-in, la ricarica diventa più veloce

Sono ben undici i modelli ibridi plug-in nel listino Audi, una vera e propria “famiglia” di auto elettrificate che comincia con la media A3 Sportback per arrivare al maxi-SUV Q8, passando per la recentemente rinnovata ammiraglia A8, senza dimenticare i vari SUV Q5, Q5 Sportback e Q7, e le berline A6 e A7 Sportback.

Nuova Audi A3 Sportback TFSI e: la versione 45 da 245 CV, visuale di 3/4 anteriore

QUASI 70 KM A BATTERIA La media di Ingolstadt, che abbiamo messo alla prova nel nostro test di qualche mese fa, conta su una batteria annegata nel pianale da 13 kWh (di cui 9,8 effettivamente sfruttabili) per percorrere sino a 67 km in modalità solo elettrica, un range più che sufficiente per gestire senza problemi gran parte delle esigenze di commuting quotidiano. Due le declinazioni di potenza del powertrain ibrido, da 204 e 245 CV. Quest’ultima regala uno “zero-cento” in soli 6,8 secondi, e una velocità massima in modalità EV di 140 km/h.

VEDI ANCHE

Nuova Audi A3 Sportback TFSI e: la presa di ricarica da 3,6 kW

PIÙ POTENTE Proprio per venire incontro a chi ha necessità di ricaricare la batteria dell’auto tutti i giorni, il MY2022 di Audi A3 Sportback TFSI e aumenta la potenza di carica in ingresso, che passa da 2,9 kW a 3,6 kW: un aumento che permette di ridurre di un quarto i tempi di ricarica, e fare il “pieno” di elettroni in due ore e mezza, contro le precedenti tre ore e mezza.

Nuova Audi A3 Sportback TFSI e: alla colonnina fa più alla svelta

LE ALTRE NOVITÀ 2022 Oltre all’incremento nella potenza di ricarica per la plug-in, A3 introduce in gamma (anche per la versione più potente RS 3) le telecamere perimetrali come accessorio su richiesta, in grado di visualizzare l’intera area attorno all’auto, sia in modalità “a volo d’uccello” che selezionando le singole telecamere dallo schermo dell’infotainment.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/03/2022