MODELLI 2022 Novità (piccole) in arrivo per diversi modelli di Ingolstadt, a cominciare dalla piccola citycar A1. Il model year 2022 vedrà debuttare un nuovo allestimento chiamato S line competition, ordinabile per le motorizzazioni 30 TFSI, 35 TFSI e la più potente 40 TFSI da 200 CV (non importata in Italia). Quest’ultima guadagna inoltre un incremento di potenza di 5 kW, arrivando così a 207 CV complessivi.

NERO E GRIGIO PER A1 Il pacchetto S line competition punta a evidenziare ancor di più la natura sportiva della compatta tedesca, e comprende calotte degli specchietti retrovisori in grigio platino, colore utilizzato anche per la fascia sottoscocca dello spoiler anteriore e per il logo, almeno nella combinazione con la tinta blu Ascari della carrozzeria, esclusiva per questa versione. Con il tetto a contrasto in colore Mythos Black c’è anche la prominente calandra anteriore in nero opaco, così come lo spoiler posteriore, il logo Audi davanti e dietro. Le luci anteriori e posteriori a LED hanno plastiche oscurate. A richiesta, i cerchi in lega da 18” con pinze dei freni di colore rosso. All’interno troviamo tetto nero, cuciture rosse a contrasto per sedili, volante e rivestimenti delle portiere. Su richiesta, la finitura sportiva è disponibile anche per il bracciolo centrale.

DUE NOVITÀ PER AUDI A4 E A5 La berlina e la sua versione coupé guadagnano un look ancora più sportivo con i due allestimenti S line competition ed S line competition plus. Il primo comprende il pacchetto esterni S line, a cui aggiunge un’ulteriore serie di dettagli di colore nero: griglia anteriore colore nero opaco, una striscia protettiva per i graffi da pietrisco, lo spoiler S4 e gli anelli Audi di colore nero lucido. Da 19” i cerchi in lega. Il pacchetto S line competition plus per la A4 comprende anche i fari a matrice di LED, le luci d’ambiente in abitacolo, specchietti di colore nero e battitacco anteriori illuminati. Pinze dei freni rossi per tutte le motorizzazioni superiori ai 200 CV. Nel caso della coupé A5, il pacchetto S line competition prevede ruote da 20 pollici e ulteriori elementi di colore nero, tra cui lo spoiler e la griglia del radiatore. Identiche le aggiunge per il pacchetto S line competition plus. Per entrambi i modelli, ancora disponibile il tetto a contrasto di colore nero.

PIÙ SPORTIVI ANCHE I GROSSI SUV Previsti nuovi equipaggiamenti su richiesta anche per il MY2022 dei due grossi SUV Audi Q7 e Q8, sia all’interno che all’esterno. Si comincia con il pacchetto black plus che arricchisce ulteriormente il pacchetto S line exterior con dettagli neri che coinvolgono anche la cornice della calandra, nonché gli anelli Audi. Per Q7 debutta anche un pacchetto carbon che introduce finiture in fibra di carbonio per le calotte degli specchietti retrovisori e gli inserti nelle portiere. Per entrambe le auto pinze dei freni rossi e cerchi da 21”, con l’opzione di ruote da 22” per Q7 e persino da 23” per Q8. All’interno ritroviamo colori scuri con cuciture rosse a contrasto su richiesta per sedili e volante, oltre a un inserto in carbonio specifico per il cambio.

PREZZI E DISPONIBILITÀ (IN GERMANIA) Audi A1 Sportback S line competition è già ordinabile da oggi, almeno in Germania, con consegne ad agosto e prezzi che partono da 27.470 euro.

I pacchetti S line competition e S line competition plus di Audi A4 e Audi A5 possono essere ordinati da oggi in Germania, con consegne da luglio. I prezzi: 38.250 euro per Audi A4 S line competition, 45.400 euro per Audi A4 S line competition plus, 43.200 euro per Audi A5 S line competition e 49.600 euro per Audi A5 competition plus.

Audi Q7 e Q8 competition plus saranno ordinabili in Germania a partire dal mese di giugno, consegne alla fine dell’estate, e prezzi che partono da 78.170 euro per Q7 e 84.500 euro per Q8.