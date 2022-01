Nuova Audi A8 2022, l’ammiraglia (plug-in) è servita

Aperti gli ordini della nuova ammiraglia della casa di Ingolstadt, anche in versione plug-in hybrid: 462 CV e fino a 60 km di autonomia in EV

Abbiamo provato (e apprezzato) qualche mese fa la comodità e la tecnologia dell’ammiraglia tedesca in versione ibrida plug-in, prima dell’inevitabile restyling a cui le auto di lusso sono costrette a sottoporsi più frequentemente di quelle “comuni”

Nuova Audi A8 TFSI e: visuale laterale

All’esterno, la nuova ammiraglia di Ingolstadt riprende tutte le novità introdotte con il restyling dello scorso anno: una griglia single frame di maggiori dimensioni, paraurti anteriore leggermente ridisegnato, nuove minigonne laterali e luci posteriori con tecnologia OLED di serie (con funzione di segnalazione di prossimità: se un'auto si avvicina troppo, le luci si attivano a mo' di avvertimento). Su richiesta, i nuovi gruppi ottici anteriori con tecnologia LED Digital Matrix, ancor più precisi e potenti delle unità a matrice di LED della precedente generazione.

Nuova Audi A8 TFSI e: lo spazioso divano posteriore

INTERNI LOUNGE Non cambiano molto gli interni, che però sono “animati” da una tecnologia più potente, che coinvolge tutti e tre i display a disposizione del guidatore: il quadro strumenti dietro il volante da 12,3”, e i due schermi nella console centrale per l’infotainment e il controllo del condizionatore a quattro zone. Specifica per la versione plug-in la strumentazione relativa al powertrain ibrido, che riporta le informazioni relative alla marcia in modalità elettrica, il livello della batteria e l’autonomia residua.

Nuova Audi A8 TFSI e: visuale di 3/4 posteriore

Disponibile nella versione berlina tradizionale e in quella L a passo lungo, Audi A8 TFSI e monta un V6 da 3 litri di cilindrata turbo da 340 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, abbinato a un motore elettrico a magneti permanenti da 136 CV, integrato all’interno della trasmissione tiptronic a otto rapporti. La trazione è l’integrale quattro di Audi. La potenza massima combinata è di 462 CV, 13 CV in più del modello precedente, con una coppia massima di 700 Nm.

Nuova Audi A8 TFSI e: la strumentazione digitale specifica per la versione plug-in

LE PRESTAZIONI Dietro l’abito elegante si cela una discreta dose di grinta: lo “zero a cento” è coperto in 4,9 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. In modalità solo elettrica l’auto arriva fino a 135 km/h. La casa dichiara una percorrenza - nel ciclo WLTP, calcolata partendo con la batteria piena - di 59 km/l, a fronte di emissioni contenute tra i 39 e i 49 g per km di CO2. Di serie le sospensioni pneumatiche e lo sterzo progressivo, mentre su richiesta è disponibile lo sterzo integrale, che muove le ruote posteriori in controfase in velocità o in fase rispetto alle anteriori in manovra.

Nuova Audi A8 TFSI e: alle colonnine ricarica fino a 7,4 kW

Come sempre, l’auto parte in modalità solo elettrica (EV) e viaggia a zero emissioni fino a quando non si preme a fondo l’acceleratore oppure scegliendo manualmente la modalità di funzionamento del powertrain:

EV - funziona il solo motore elettrico, fino a esaurimento della batteria

- funziona il solo motore elettrico, fino a esaurimento della batteria Hybrid - modalità ibrida automatica

- modalità ibrida automatica Hold - risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio

- risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio Charge - priorità alla ricarica della batteria: in questo caso il V6 si occupa anche di ricaricare il motore elettrico durante la marcia

LA BATTERIA Con il facelift la nuova Audi A8 ha guadagnato una batteria di maggiore capacità, che arriva adesso a 17,9 kWh (14,4 kWh effettivamente sfruttabili), che consentono alla grossa berlina di percorrere fino a 61 km in modalità solo elettrica - nel ciclo combinato WLTP. Invariata invece la potenza massima di ricarica, limitata a 7,4 kW in corrente alternata, il che vuol dire che a una colonnina il tempo di ricarica è di due ore e mezza, mentre alla presa di casa servono più di otto ore.

Nuova Audi A8 TFSI e: i nuovi interni

PER LA RICARICA Come per gli altri modelli a batteria della casa, i possessori di una A8 TFSI e possono usufruire del servizio Audi e-tron Charging Service per l’accesso a una vasta rete di colonnine in tutta Europa (oltre 19mila in Italia) con un unico contratto; per chi è interessato alla ricarica domestica, invece, Audi ha in essere una partnership con Enel X, e mette a disposizione i pacchetti Ready for e-tron e Ready for e-tron Pro, per la predisposizione dell’impianto elettrico e l’installazione di una wallbox Enel X.

Nuova Audi A8 TFSI e: fino a 61 km in modalità EV

Nuova Audi A8 TFSI e arriverà nelle concessionarie italiane dal prossimo mese di marzo, ma è già ordinabile. Prezzi da 115.500 euro per la versione 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic, da 122.800 euro per l’equivalente a passo lungo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/01/2022