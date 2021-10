AUDI PREPARA IL SUV TAGLIA XL Nonostante sia basata sulla stessa piattaforma di altri SUV del Gruppo Volkswagen, come Touareg, Porsche Cayenne o anche Bentley Bentayga e Lamborghini Urus, l'Audi Q7 è sempre stata leggermente più grande delle altre. Disponibile con un massimo di sette posti grazie a una lunghezza leggermente superiore che la pone a metà tra un SUV di medie dimensioni e un SUV di taglia XL, la Q7 ha dato origine a una sorta di segmento a sé stante. Detto questo, sembra che a Ingolstadt siano orientati a offrire un modello ancora più grande della Q7 e l’avvistamento dei prototipi del nuovo super SUV sulla neve del nord Europa a marzo scorso, hanno confermato questa ipotesi. Oggi i muletti di quella che potrebbe essere la nuova Q9 sono stati avvistati al Nürburgring, ancora ampiamente mimetizzati, sottoposti ad alcune ore di stress test delle componenti meccaniche.

Nuova Audi Q9: sarà questo il nome del prossimo SUV a 7 posti tedesco?

VEDI ANCHE

SFIDA ALLE CUGINE TEDESCHE Il gigantesco SUV sembra essere ben più grande della Q7, la cui seconda generazione ha ricevuto un restyling di metà carriera non molto tempo fa. Quando arriverà sul mercato la Q9 sfiderà rivali come la Mercedes-Benz GLS e la BMW X7; quindi, possiamo aspettarci un abitacolo particolarmente confortevole con sette posti e un bagagliaio molto grande, diciamo intorno ai 900/1.000 litri in configurazione 5 posti, come sembra avere il prototipo che vedete nelle immagini. I dettagli tecnici sono gli stessi che vi abbiamo presentato quando il grande SUV è apparso per la prima volta, quindi grande spazio in gamma ai motori V6 bi-turbo ibridi, ma non sono escluse unità a otto cilindri sempre sovralimentate.

Nuova Audi Q9: lo stile del frontale definito dalla grande calandra

IN ARRIVO L'IBRIDO LEGGERO E CARICABILE ''ALLA SPINA'' L’elettrificazione passerà per le soluzioni mild-hybrid a 48V, ma potrebbe arrivare anche una versione plug-in hybrid con almeno 50 km di autonomia a zero emissioni. Però, il dettaglio più strano del modello che vediamo oggi è in realtà la sua mimetizzazione, che di solito viene utilizzato solo dai prototipi Audi destinati alla Cina, come la A7 Sportback, che verrà trasformata in una berlina entro il prossimo anno. Detto questo, dubitiamo che Audi farebbe di un SUV come Q9 un modello solo per il mercato cinese lasciando alla finestra una piazza importante come gli Stati Uniti. Mercati che si adattano molto più di quello europeo a uno sport utility di così grandi dimensioni. Tuttavia, manca ancora un po’ di tempo prima che la futura Q9 faccia il suo debutto e le strategie commerciali saranno rivelate solo poco prima del lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/10/2021