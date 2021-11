Novità auto

Per A8 restyling, ritocchi al design e all'infotainment. Gamma motori 100% ibrida, più autonomia per la plug-in. Tutte le novità

L'erede già scalpita in camera di chiamata sottoforma di concept e sotto il nome di Grandsphere, nel frattempo Audi A8 di attuale generazione (la quarta) prosegue indisturbata il suo percorso di periodico aggiornamento. A8 MY22 rivede il proprio stile esterno, ma soprattutto muove passi avanti lato illuminotecnica, tecnologia di bordo, tecnologia motori, Che come prima, sono interamente ibridi (S8 compresa). Sempre due misure: Audi A8 passo standard (519 cm), Audi A8 L passo lungo (530 cm).

Nuova Audi A8 (2022)

Le revisioni stilistiche sono in realtà abbastanza contenute. Il cambiamento maggiore interessa la nuova griglia radiatore single frame, più grande dell'unità montata su A8 2021. Leggermente modificato anche il paraurti anteriore, nuove inoltre le minigonne laterali.

ILLUMINAMI Come optional, i fari a LED possono ricevere l'upgrade alla nuova tecnologia LED Digital Matrix, con unità luminose che contengono 1,3 milioni di microspecchi, in grado di regolare il fascio di luce con precisione millimetrica. Non mancano le consuete funzioni di assistenza alle curva (luce di orientamento) e di abbaglianti adattivi, mentre il sistema può anche emettere uno speciale raggio concentrato tra le linee bianche della strada (luce di careggiata), per aiutare il guidatore a posizionarsi meglio all'interno della corsia. I nuovi fari anteriori sono supportati da luci posteriori a loro volta riviste: di serie, tecnologia OLED e funzione di segnalazione di prossimità, il che significa che se un'auto si avvicina troppo alla parte posteriore, tutte le luci si attiveranno a mo' di avvertimento.

Nuova Audi A8, fari posteriori OLED

Come in precedenza, sistema di infotainment composto da due display separati: uno schermo da 10,1 pollici per le funzioni multimediali e un'unità da 8,6 pollici per i soli comandi del clima. Identico a prima anche il cruscotto digitale da 12,3 pollici, sebbene ciascuno dei tre display sia ora basato su un software più moderno e più veloce.

Nuova Audi A8, gli interni

DRIVE IN Più tecnologia anche per i passeggeri dei sedili posteriori. In opzione, ecco una coppia di nuovi schermi da 10,1 pollici, accoppiabili allo smartphone per riprodurre contenuti in streaming audio e video. Tra le numerose altre opzioni su richiesta, anche sistema audio Bang & Olufsen a 23 altoparlanti, climatizzazione a quattro zone, sedili massaggianti e frigorifero. Senza contare, per gli ospiti di seconda fila di Audi A8 L, la chicca del poggiapiedi riscaldato e massaggiante.

Nuova Audi A8, i display posteriori

SPORT CASUAL Le caratteristiche dello speciale allestimento S line prevedono un kit carrozzeria più sportivo, simile a quello che distingue l'incrociatore da battaglia S8: griglia radiatore e paraurti specifici, nuove minigonne laterali inferiori. All'interno, sedili sportivi S line, volante sportivo e alcune finiture nero pianoforte per la plancia, in alternativa agli inserti in fibra di carbonio.

Come in passato, si può scegliere tra cinque propulsori: tre benzina, un diesel, un benzina ibrido plug-in. I motori a combustione convenzionale (non PHEV) sono potenziati da rete mild hybrid a 48 Volt, ogni modello (PHEV incluso) è poi armato di serie di trazione integrale quattro e di cambio automatico tiptronic a 8 rapporti.

Nuova Audi A8, motori diesel, benzina o ibrido plug-in

IN CIFRE Il diesel è il familiare V6 Audi da 3,0 litri (50 TDI quattro) da 286 CV e 600 Nm di coppia. A sua volta, l'unità a benzina più economica consiste sempre nel V6 turbo di 3,0 litri (55 TFSI quattro) da 335 CV e 500 Nm, ma non sarà importata in Italia. Salendo di aspettative, ecco il V8 biturbo 4,0 litri, declinato in due step progressivi: su A8 60 TFSI (idem: niente Italia) genera 462 CV e 660 Nm di coppia, mentre il modello di punta S8 sviluppa 571 CV e 800 Nm. Per aiutare a distribuire le sue super prestazioni (0-100 km/h in 3,8 secondi), S8 ottiene anche un differenziale sportivo, freni più grandi, sterzo integrale e sospensioni attive predittive.

PHEV Il powertrain dell'ibrida plug-in A8 60 TFSI e si basa sullo stesso V6 da 3,0 litri di A8 55 TFSI, ma è supportato da un motore elettrico da 136 CV che aumenta la potenza del gruppo propulsore a 462 CV (+13 CV rispetto a prima) e 700 Nm di coppia, abbastanza per spingere l'A8 alla spina da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Soprattutto, il motore elettrico è alimentato da un nuovo pacco batterie da 17,9 kWh, più capace dell'unità da 14,1 kWh montata sul modello precedente. Audi deve ancora confermare l'impatto della nuova batteria sull'autonomia in modalità 100% elettrica: da circa 45 km, possiamo in ogni caso già stimare che la percorrenza crescerà fino a circa 60 km.

Audi A8 facelift sarà disponibile per gli ordini a partire da dicembre 2021 e raggiungerà le concessionarie italiane entro marzo 2022. Listini locali non ancora formulati: in Germania, si parte da 99.500 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/11/2021