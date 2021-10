La cosa bella delle auto così tecnologiche e gestite dai computer è che lo sviluppo non termina mai: gli ingegneri e i programmatori sono sempre al lavoro per cercare di migliorare il software di gestione dell’auto, anche dopo che è uscita dalla catena di montaggio, e questo permette di introdurre post-vendita migliorie e aggiornamenti ai sistemi che ne regolano il funzionamento.

Audi 55 e-tron: aggiornamento software per incrementare l'autonomia

PER 20KM IN PIÙ Nel caso di Audi e-tron 55, il grande SUV elettrico di Ingolstadt (realizzato sulla base di Q7, e che abbiamo provato qualche mese fa nella sua variante coupé Sportback), è disponibile un upgrade software - gratuito - che migliora l’autonomia dell’auto, facendole guadagnare una ventina di km. Un risultato impossibile da ottenere nelle vetture con motore termico: non è che uno può andare in officina e aggiungere un paio di litri al serbatoio!

VEDI ANCHE

Audi 55 e-tron: aggiornamento software per incrementare l'autonomia

COSA CAMBIA L’aggiornamento incide principalmente sulla capacità utile della batteria: a fronte di un valore nominale di 95 kWh (che ovviamente non cambia), quello effettivamente utilizzabile passa da 83,6 a 86,5 kWh. Quasi 3 kWh in più. Il nuovo software, inoltre, ottimizza l’azione del motore asincrono all’avantreno, riducendo le dispersioni di energia e il disaccoppiamento quando non è utilizzato. Da ultimo, viene ulteriormente raffinato l’impianto di gestione termica del powertrain, riducendo le perdite di energia.

Audi 55 e-tron: aggiornamento software per incrementare l'autonomia

COME INSTALLARLO Le vetture interessate da questo aggiornamento sono 34mila, 157 solo in Italia. Per ottenere l’update è sufficiente recarsi presso i Service Partner Audi, che provvederanno a installarlo gratuitamente su tutti i modelli Audi 55 e-tron prodotti tra metà settembre 2018 (model year 2019) e fine novembre 2019 (model year 2020).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/10/2021