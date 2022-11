La vita di Ferruccio Lamborghini diventa un film: il trailer

In video da YouTube il trailer di "Lamborghini, the man behind the legend", con Frank Grillo, Gabriel Byrne e Mira Sorvino

La somiglianza fisica tra gli attori e i personaggi che interpretano, diciamocelo, lascia molto a desiderare; e alcune scene potrebbero essere state prese in prestito dalla vita di altri grandi dell'automobilismo. Tuttavia il video trailer del film ''Lamborghini, the man behind the legend'' crea la giusta aspettativa sulla storia che intende raccontare: la sfida lanciata da Ferruccio Lamborghini a Enzo Ferrari. Dopo Ford vs Ferrari, è la volta di Lamborghini vs Ferrari: gentlemen, start your engines!

IL CAST Il protagonista, Ferruccio Lamborghini, è interpretato da Frank Grillo (il villain Crossbones nella saga di Captain America); Gabriel Byrne, il conte Haraldson nella serie ''Vikings'', è Enzo Ferrari. Il premio Oscar Mira Sorvino è Annita Borgatti Lamborghini, seconda moglie di Ferruccio, che per trent'anni curerà l'azienda e l'amministrazione accanto al titolare. Dirige il regista Bobby Moresco, anche lui premiato con l'Oscar per la sceneggiatura di ''Crash'' e produttore di ''Million Dollar Baby''.

Una scena di ''Lamborghini, the man behind the legend''

LE AUTO CO-PROTAGONISTE Il film debutterà nelle sale e sui servizi di streaming il 18 novembre 2022: porta in scena grandi classici del mondo delle supercar come la la Lamborghini Miura, la 350 GT, diverse Ferrari, una Porsche 356 e molte altre, spingendosi fino all'iconica Countach degli anni 70 che più di ogni altra ha plasmato l'immagine della Lamborghini e forgiato quelle linee immortali che il Marchio del Toro continua a evolvere ancora oggi.

La Lamborghin Countach, co-protagonista del video su Ferruccio Lamborghini

COSA DICE IL PRODUTTORE ''Sono molto orgoglioso di produrre un film su un uomo iconico che ha avuto un impatto così profondo in tutto il mondo e ha lasciato un'eredità che sopravvive con uno spirito così forte'', ha detto il produttore Andrea Iervolino. ''Ferruccio Lamborghini è stato un pioniere nel mondo degli affari che ha reso onore all'Italia e ha contribuito a promuoverne l'immagine nel mondo intero''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/11/2022