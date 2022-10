ALeXT, il monopattino sportivo firmato Automobili Lamborghini

Dopo il “piccolo” AL1, sigla che identifica il primo monopattino elettrico targato Automobili Lamborghini, la casa di Sant’Agata Bolognese alza l’asticella con ALeXT, il suo secondo mezzo per la mobilità urbana, realizzato ancora una volta in collaborazione con gli specialisti di Platum.

ALeXT, monopattino elettrico in versione con dettagli verdi

COME È FATTO Disponibile con telaio nero e dettagli in color verde oppure bronzo, ALeXT monta un motore brushless sulla ruota posteriore con potenza di 500W (e picco di 900W) e una coppia massima di 20 Nm. La batteria da 600 Wh consente un’autonomia dichiarata di circa 40 km con una ricarica. Le ruote sono tubeless da 9 pollici di diametro e ben 6,5” di larghezza, ideali per affrontare gli ostacoli della città come binari e pavé. Al comfort di marcia contribuiscono anche le sospensioni anteriore e posteriore. L’impianto frenante prevede un freno a disco all’anteriore, e l’accoppiata disco + freno elettronico al posteriore. Da ultimo, seguendo le normative vigenti dalla fine di settembre, sul manubrio sono montate le frecce direzionali. Non manca la app per smartphone che permette di tenere sott’occhio i dati di utilizzo del monopattino e personalizzare le modalità di guida. Il peso è da record: con la batteria, arriva a sfiorare i 39 kg! decisamente poco pratico da portare su e giù dai mezzi pubblici (ma anche dal bagagliaio della propria auto).

ALeXT, il display sul piantone

MUOVERSI IN STILE La linea AL e-Mobility di Lamborghini prevede anche una serie di accessori, tra cui il casco Smart Helmet con frecce direzionali posteriori (che si attivano con un lieve movimento della testa) e struttura multi-livello con nanotecnologia di rivestimento. La versione Advanced del casco aggiunge gli indicatori di direzione frontali, utili per farsi vedere anche dai veicoli che sopraggiungono nella direzione opposta. A completare il look urbano firmato Lamborghini, una borsa rigida da montare sul piantone, impermeabile, dove riporre documenti ed effetti personali.

ALeXT, stile motociclistico al posteriore

QUANTO COSTA, DOVE COMPRARLO Il monopattino ALeXT può essere comprato online, presso i principali store di elettronica, oppure direttamente sul sito urbanemobility.com. Il prezzo? All’altezza della dotazione, e del logo stampato sul piantone: 1.299 euro.

SCHEDA TECNICA MONOPATTINO ALEXT

Telaio Acciaio e alluminio Ammortizzatore Anteriore e posteriore Velocità L1 6 km/h, L2 15 km/h, L3 20 km/h Pendenza massima 22% (in base a fattori esterni) Freni Disco anteriore e posteriore, elettronico posteriore Motore 500W brushless, 900W potenza di picco, 20 Nm Pneumatici 90/65 tubeless Display LED integrato Batteria 600 Wh Autonomia 40 km Protezione IPX4 Peso massimo conducente 120 kg Peso 38,75 kg Dimensioni aperto 1.260 x 490 x 1.350 mm Dimensioni chiuso 1.260 x 490 x 590 mm Prezzo 1.299 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/10/2022