Monopattino o scooter a tre ruote? No, lui è Yamaha TriTown

OGGI Il piccolo Yamaha si ripresenta nel 2022 con qualche cambiamento ma l'idea di base resta la stessa. Come la versione originaria è dotato di un motore nel mozzo all'interno della ruota posteriore e di pacchi batteria intercambiabili montati nel telaio, tra le gambe del pilota. Proprio telaio e avantreno inclinabile, però, sono stati ridisegnati e si notano bene le differenze confrontando la foto di apertura dell'articolo con quella qui sotto, relativa al vecchio concept.

Yamaha TriTown: la foto del primo concept

COME CAMBIA Sovrastrutture e camuffatore non rendono la vita facile ma si notano cerchi in lega al posto di quelli a raggi, parafanghi anteriori e posteriori, faro anteriore e fanale posteriore, indicatori di direzione, portatarga e anche un mini computer di bordo in stile bicicletta. Fa la sua comparsa anche un piccolo snodo in prossimità della ruota posteriore, quasi a far pensare che ci sia una mini sospensione o qualcosa che le assomigli, ma è ben mascherato. Insomma, tutti elementi che fanno pensare che Yamaha TriTown voglia affacciarsi prepotentemente in città. Sarà davvero così?