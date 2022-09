Haibike Lyke: quanto può pesare una mountain bike elettrica? Sorpresa

Parlando di bici elettriche ci si pensa poco, perché tanto c'è il motore ad aiutarci e a risparmiare le forze. Vero è che se guardiamo le schede tecniche delle principali e-bike (qui i modelli sotto i 600 euro) è un attimo vedere lievitare la massa anche di una quindicina di chili rispetto alle bici tradizionali. Persino i modelli più compatti, studiati apposta per essere ripiegati e trasportati sui mezzi pubblici, si collocano in genere poco al disotto dei 20 chilogrammi. Ma quando andiamo su telai di grandi dimensioni e magari ci orientiamo verso le più robuste mountain bike, solo le migliori, più costose e con telaio in carbonio riescono nell'impresa. L'ultima novità? La tedesca Haibike Lyke, che declinata in tre modelli va da 18,5 a 19,6 kg di peso per i telai di taglia L.

Haibike Lyke ai raggi X, in evidenza motore e batteria

LE CARATTERISTICHE

Ruote da 29 pollici, ammortizzatori sia davanti sia dietro per un'escursione di 140 mm, la Haibike Lyke ha un telaio in carbonio dalle strutture esili e sfrutta gli spazi disponibili con maestria per una perfetta integrazione degli organi meccanici. Motore e batteria, ad esempio, sono disaccoppiati e relativamente distanti tra loro, a vantaggio di un design visivamente leggero e pulitissimo. Il propulsore è un Fazua Ride60 da 60 Nm di coppia (la metà del Flyon installato su altre e-Mtb della Casa): pesa 1,96 kg ed è installato sopra il mozzo della pedaliera con il pignone rivolto verso il basso. L'accumulatore è invece nel trave obliquo del telaio: pesa 2,2 kg, ha una capacità di 430 Wh ed è estraibile e sostituibile con una batteria di scorta opzionale. Non manca un range extender a richiesta per 210 Wh in più. Elegante il controller Ring Control, che regola l'assistenza alla pedalata, così come la collocazione dell'indicatore di carica alla base del cannotto di sterzo, anche se in quella posizione risulta meno comodo da consultare.

Haibike Lyke: il motore è sopra il mozzo della pedaliera, la batteria nel trave diagonale

PREZZI E SCHEDE TECNICHE

Haibike Lyke è proposta in tre versioni. Lyke 10 è l'entry level, che comunque si colloca in una fascia di prezzo decisamente premium, con 6.499 euro. Livello intermedio è Lyke 11, da 7.499 euro, mentre il top di gamma Lyke CF SE con componentistica Shimano XTR, che costa la bellezza di 9.999 euro. Che differenze ci sono tra una versione e l'altra? La parola alle schede tecniche...

Haibike Lyke 10 Haibike Lyke 11 Haibike Lyke CF SE Motore Fazua Ride 60 Fazua Ride 60 Fazua Ride 60 Batteria Fazua Energy Intube 430 Wh Fazua Energy Intube 430 Wh Fazua Energy Intube 430 Wh Forcella Rockshox Lyrik Select 140 mm Fox 36 Float Performance 140 mm Fox 36 Float Factory 140 mm Ammortizzatore Rockshox Deluxe Select+ 140 mm Fox Float Performance DPS 140 mm Fox Float X Factory 140 mm Cambio Shimano SLX 7100 Shimano XT M8100 Shimano XTR M9100 Guarnitura Rotor 32t Rotor 32t Rotor 32t Pacco Pignoni Shimano M6100 10-51t Shimano SLX 10-51t Shimano XTR 10-51t Freni Shimano M6120 a 4 pistoncini con dischi da 203/180 mm Shimano XT M8120 a 4 pistoncini con dischi da 203/180 mm Shimano XTR M9120 a 4 pistoncini con dischi da 203/180 mm Ruote WTB ST i30 TCS con mozzi Shimano MT400/410 Mavic E-Crossmax XL Mavic E-Crossmax XL R Copertoni Schwalbe Wicked Will 29x2.4'' Maxxis Dissector 29x2.4WT Maxxis Dissector 29x2.4WT Attacco manubrio XLC Flowboy XLC Flowboy RaceFace Turbine SL Manubrio XLC Flowboy, 780 mm XLC Flowboy, 780 mm RaceFace Next carbon, 760 mm Sella Selle Italia Model X Selle Italia Model X Fizik Terra Aidon X1 Carbon Tubo sella telescopico 31.6 31.6 Fox Transfer Factory Peso 19,6 kg (L) 18,8 kg (L) 18,5 kg (L) Prezzo 6.499 euro 7.499 euro 9.999 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/09/2022