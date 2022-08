Pirelli Urban Angel, pneumatici da e-bike con tecnologia da moto

A ciascuno il suo, si dice spesso, ed è una regola che vale anche per gli pneumatici delle biciclette a pedalata assistita, sempre più presenti nelle nostre città, sempre più utilizzate per gli spostamenti metropolitani (ma anche extra-urbani). Ispirandosi all’esperienza maturata in decenni di sviluppo di pneumatici per moto e scooter, Pirelli ha sviluppato le gomme Urban Angel, che tengono conto della sempre maggior potenza delle e-bike di ultima generazione, ma anche e soprattutto delle caratteristiche dinamiche e di ciclistica diverse dalle biciclette muscolari più tradizionali.

Pirelli Urban Angel, la linea di pneumatici per e-bike

RESISTENTE ALLE FORATURE Uno dei problemi che maggiormente assillano i ciclisti urbani sono le forature, per via delle asperità delle strade, ma anche dei detriti, vetri e cocci in cui è facile imbattersi mentre si pedala. La struttura dei battistrada Urban Angel di Pirelli è formata da uno strato superficiale (PROcompound Urban) a base di silice, a contatto con l’asfalto e uno spesso strato di rinforzo sottostante (HyperBELT), con funzione protettiva e antiforatura. Il primo si occupa di garantire sicurezza di guida e grip, mentre il secondo ha uno spessore medio di 5 mm, e offre resistenza alle forature. La protezione impedisce che detriti e corpi esterni raggiungano la camera d’aria, ed è strutturato in modo da “inglobare” gli oggetti acuminati.

TRE VERSIONI, TRE UTILIZZI

Pirelli Urban Angel, la sezione del modello Urban GT

ANGEL GT URBAN Pneumatico dedicato ai ciclisti urbani che cercano maneggevolezza, grip e velocità, si muovono prevalentemente in città ma non disdegnano qualche uscita fuori porta, privilegiando sempre una guida dinamica e sportiva. Il battistrada si caratterizza per intagli radi e ben spaziati, richiamando quello dell’Angel GT motoristico, promette grip e reattività anche sul bagnato, e una grande resistenza alle forature.

VEDI ANCHE

Pirelli Urban Angel, la sezione del modello Urban DT

ANGEL DT URBAN Pneumatico per il ciclista metropolitano che si muove con maggior tranquillità, ma cerca comunque una gomma affidabile, confortevole e pronta ad adattarsi alle diverse condizioni atmosferiche e di superficie. Il battistrada è lamellato, con caratteristiche all season, derivato dall’Angel Scooter.

Pirelli Urban Angel, la sezione del modello Urban XT

ANGEL XT URBAN Il terzo modello nasce per chi invece non si limita ai confini della città ma ama spingersi anche fuori strada, lungo gli argini dei fiumi o per brevi viaggi su facili sentieri sterrati. Una gomma polivalente con battistrada ben scolpito, idoneo per lunghe percorrenze su asfalto, con una fascia centrale a basso profilo e fianchi dai tasselli più alti per una migliore aderenza nelle curve su fondi irregolari.

CERTIFICATI CE Tutta la gamma Angel Urban è conforme alla certificazione ECE-R75, quella che soddisfa gli standard europei per le biciclette elettriche che raggiungono la velocità di 50 km/h (31 miglia/h). Tutte le gomme sono inoltre dotate di bande laterali riflettenti che rispondono ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea ECE-R88.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/08/2022