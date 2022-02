Pirelli Scorpion: pneumatici hi-tech pensati per i SUV

Pirelli ha svelato la nuova gamma Scorpion dedicata ai SUV, con declinazioni specifiche per le diverse stagionalità: l’estivo Scorpion, lo Scorpion All Season SF2 e il nuovo invernale Scorpion Winter 2. Si tratta di pneumatici che incorporano molte delle innovazioni tecnologiche recentemente introdotte su Pirelli Cinturato, con specifici adattamenti e soluzioni per le peculiarità dei veicoli a ruote alte. Le gomme sono riconoscibili per sigla Elect sul fianco (qui il nostro approfondimento su Pirelli Diablo Rosso IV Corsa). Per la gamma Scorpion, Pirelli ha adottato materiali di ultima generazione, utilizzando strumenti di virtualizzazione nel processo di sviluppo. Scelte che hanno permesso di raggiungere un basso impatto ambientale (bassa resistenza al rotolamento, ridotto rumore di rotolamento ed elevato chilometraggio) e migliori prestazioni legate alla sicurezza di guida (brevi spazi di frenata, grip, stabilità del veicolo e basso rischio di aquaplaning). Tutti i nuovi Scorpion sono più efficienti, più silenziosi e durano più a lungo rispetto alla generazione precedente.

Pirelli Scorpion (estivo)

ESTIVO E ALL SEASON Pirelli Scorpion (estivo) presenta un nuovo disegno del battistrada asimmetrico che, grazie alla maggiore rigidezza e alla conformazione degli incavi longitudinali e laterali, consente una miglior frenata sia su asciutto sia su bagnato, favorendo una maggior stabilità. Le diverse misure di Scorpion ricadono tutte nelle classi A o B dell’etichetta europea per la resistenza al rotolamento. Il nuovo Scorpion All Season SF2 si rivolge invece a chi cerca la massima sicurezza durante tutto l’anno. In questa prima fase è disponibile in 33 misure fra i 17 e i 21 pollici. Sulla spalla, i simboli M+S accompagnati dalla marcatura 3PMSF (Three-Peak-Mountain with Snowflake: il simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna a tre cime) indicano le ottime performance anche nelle condizioni invernali. Scorpion All Season SF2 presenta una mescola e un battistrada che prendono spunto da Pirelli Cinturato. Il disegno direzionale del battistrada dello Scorpion All Season SF2 è infatti caratterizzato da una forte presenza di incavi a V che trattengono la neve favorendo quindi il controllo del veicolo su fondi innevati, mentre contribuiscono in situazioni di pioggia a far defluire l’acqua dall’impronta mantenendo sempre il contatto con il suolo. La mescola è composta da una doppia anima, morbida e adattabile per le condizioni di freddo e bagnato, rigida e stabile per le condizioni di asciutto.

Pirelli Scorpion All Season SF2

INVERNALE Il nuovo pneumatico invernale Scorpion Winter 2 mette al centro la sicurezza degli automobilisti in tutte le condizioni tipiche della stagione fredda: dalla neve al bagnato, dai fondi viscidi a quelli asciutti a basse temperature (qui il nostro approfondimento sui 150 anni di Pirelli). Anche in questo caso, l’innovazione apportata dal nuovo invernale Cinturato viene traslata nel mondo dei SUV, con un battistrada dotato di lamelle a geometria variabile ''allungabili''. Grazie alla struttura 3D, le lamelle cambiano forma in base allo stato di consumo del battistrada, passando da una forma lineare fino ad assumere una forma sinusoidale. A questo si aggiunge un tassello rinforzato con una dimensione incrementata rispetto al Cinturato, per adattarsi meglio alle esigenze dei moderni SUV - dando - con la mescola, un maggior grip per generare ottime performance di frenata e guida su neve e bagnato.

Pirelli Scorpion Winter 2

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/02/2022