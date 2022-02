Pirelli presenta il nuovo pneumatico sportivo Diablo Rosso IV Corsa

Pirelli presenta il nuovo Diablo Rosso IV Corsa, pneumatico sportivo pensato per offrire grip, sicurezza e un feedback preciso grazie all’uso di nuove tecnologie e due mescole sia all’anteriore che al posteriore. Vi diciamo tutte le caratteristiche e le misure disponibili

150 anni di Pirelli La famiglia Pirelli Diablo Rosso, pensata per il segmento hypersport, vede l’arrivo di una novità: il nuovo Diablo Rosso IV Corsa. Si tratta di uno pneumatico sviluppato per andare incontro alle esigenze dei più sportivi, ovvero di chi non sa rinunciare alla sicurezza senza sacrificare il grip, anche al massimo angolo di piega. A rendere speciale questa novità è anche l’anno di approdo sul mercato, dato che Pirelli punta a inserirla nei festeggiamenti del proprio 150° Anniversario: nel corso del 2022, un’edizione limitata Diablo Rosso IV Corsa renderà omaggio al grande traguardo ospitando, sul fianco, un logo celebrativo. Ma ora bando alle ciance e scopriamo com’è fatto.

GRIP EXTRA PER GLI SMANETTONI Tra i principali obiettivi di Pirelli nello sviluppo del nuovo Diablo Rosso IV Corsa troviamo quello di aumentare il grip offerto ai massimi angoli di piega, pur trattandosi di un prodotto omologato per l’uso su strada. L’upgrade è stato ottenuto sfruttando un disegno inedito del battistrada, dalla spalla più “slick” rispetto a quello del Diablo Rosso IV (rapporto vuoti-pieni più basso del 25% e area laterale liscia più ampia). L’impronta a terra è maggiore e coadiuvata dall’impiego di mescole di ultima generazione, maggiormente resistenti agli stress termici. Tra le novità troviamo anche il miglioramento della carcassa, pensata per aderire in modo ottimale alle micro asperità dell’asfalto, a tutto vantaggio del feedback in ogni condizione.

VEDI ANCHE

ATTENZIONE AI DETTAGLIO Trattandosi di uno pneumatico omologato, gli intagli sono pensati per massimizzare la performance anche sul bagnato e, dunque, un’evacuazione rapida dell’acqua; il loro orientamento segue le onde di usura e favorisce un consumo omogeneo della gomma. Intagli lineari di diverse lunghezze sono situati anche nella sezione intermedia del battistrada, seguendo uno schema che garantisce il giusto rapporto tra flessibilità e durezza.

NUOVE MESCOLE ''FULL SILICA'' Il battistrada anteriore è suddiviso in tre zone che utilizzano due mescole differenti: la fascia centrale presenta una mescola Full-Silica che occupa il 45% della porzione del profilo ed è presente nell’area di contatto fino ai 25° di angolo di piega; le fasce laterali hanno, invece, una mescola più morbida grazie all’impiego di resine innovative ad alta temperatura di fusione che migliorano il feedback reso dall’avantreno. Anche lo pneumatico posteriore segue uno schema bimescola, al fine di offrire una migliore performance su strada e lavorare in armonia con l’anteriore: la mescola centrale fornisce un rapido warm-up e un buon grip in diverse condizioni d’asfalto; la mescola delle spalle è 100% Carbon Black e deriva dalle mescole sfruttate sul “fratello” da competizione, il Diablo Supercorsa SC.

DERIVATO DAL RACING I profili di Diablo Rosso IV Corsa sono di derivazione racing e caratterizzati da uno sviluppo multi-raggio per ottimizzare la maneggevolezza della moto. La fascia centrale presenta un profilo più acuto per facilitare una discesa in piega immediata e cambi di direzione rapidi. Nelle fasce laterali, invece, la curvatura è meno accentuata al fine di aumentare l’area di contatto, a tutto vantaggio della massima trazione in curva. Il nuovo Diablo Rosso IV Corsa utilizza, inoltre, una struttura con cintura zero gradi in acciaio pensata per adattarsi ai diversi livelli di stress a cui viene sottoposta e a lavorare in sinergia con i sistemi elettronici di controllo presenti sulle moto moderne.

MISURE DISPONIBILI La gamma Pirelli Diablo Rosso IV Corsa è già disponibile in commercio nelle seguenti misure:

ANTERIORE

110/70 ZR 17 M/C 54W TL 07/2022

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL 01/2022

POSTERIORE

150/60 ZR 17 M/C 66W TL 07/2022

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 01/2022

180/60 ZR 17 M/C (75W) TL 03/2022

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL 06/2022

190/55 ZR 17 M/C (75W) TL 01/2022

200/55 ZR 17 M/C (78W) TL 04/2022

200/60 ZR 17 M/C (80W) TL 04/2022